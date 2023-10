Metal Gear Solid Collection Volume 1 : Des débuts difficiles sur Nintendo Switch

Le mardi 24 octobre 2023 a été marqué par la sortie tant attendue de Metal Gear Solid Collection Volume 1 notamment sur Nintendo Switch.

Cependant, cette arrivée n’a pas été de tout repos, avec une série de problèmes techniques venant entacher l’excitation des fans. Parmi les soucis signalés, on compte des ralentissements dans le gameplay, des bugs variés, et des perturbations dans les cinématiques. En outre, la version physique du jeu a créé la controverse, car les trois premiers titres de la série doivent être téléchargés séparément, exigeant un espace considérable de 25 Go, auxquels s’ajoutent 12,5 Go de bonus vidéo. Heureusement, Konami a rapidement réagi en promettant des correctifs pour remédier à ces problèmes. Malgré ces débuts agités, l’engouement des fans pour la série Metal Gear Solid reste intact, et tous espèrent que les correctifs à venir rendront l’expérience de jeu plus fluide sur la Nintendo Switch.