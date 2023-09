Microsoft de retour avec les Surface Laptop Go 3 et Laptop Studio 2

Microsoft a dévoilé en cette fin septembre deux nouveaux ordinateurs portables de sa gamme Surface. Le Surface Laptop Go 3 est une révision de son portable le plus abordable. Le Surface Laptop Studio 2 devient le portable le plus puissant de la gamme Surface, ainsi que le plus coûteux.

Les deux nouveaux venus sont en vente maintenant, mais leur livraison débutera au début octobre. Les prix de détail sont de 799$US pour le Surface Laptop Go 3 et de 2000$US pour le Surface Laptop Studio 2.

Surface Laptop Go 3

Le Go 3 est la troisième génération du portable d’entrée de gamme chez Surface. Microsoft dit qu’il est 88% plus rapide dans l’ouverture des applications et l’exécution des tâches que le Laptop Go original, ce qui est la moindre des choses : celui-là n’était pas particulièrement performant.

Le nouveau venu est équipé d’un écran tactile de 12,4 pouces de diagonale. C’est un format relativement compact, le marché des portables étant plutôt centré autour de modèles à écran de 13 à 15 pouces.

L’appareil serait capable d’une autonomie de 15 heures par charge, ce qui est supérieur à la moyenne. Son poids est d’un peu plus de 1,1 kilo.

Microsoft pense qu’il plaira aux créateurs de contenu mobiles, aux étudiants et aux travailleurs mobiles qui n’aiment pas trimballer un gros portable. Détail intéressant : Windows Clipchamp est inclus sur l’appareil, un éditeur de vidéo qui permet de réaliser des montages simples formatés sur mesure pour un partage sur les réseaux sociaux, y compris Instagram et Tiktok.

L’appareil est vendu en quatre couleurs.

Surface Laptop Studio 2

Le Laptop Studio 2 est le PC Surface le plus puissant jamais produit par Microsoft, assure son responsable de la gamme.

L’appareil est animé par un processeur Intel Core de 13e génération. Il est accompagné d’une carte vidéo GeForce de Nvidia qui se décline en deux versions, selon les besoins de l’utilisateur. Dans une démo témoignant de la puissance de l’appareil, Microsoft a procédé à un rendu d’une image graphique qui a demandé 37 secondes de traitement pour être générée par un Surface Laptop 2. Il a fallu 1m14s à un MacBook Pro à processeur M2 d’Apple pour accomplir la même tâche.

L’écran du Laptop Studio 2 est un affichage tactile de 14,4 pouces qui peut être devancé pardessus le clavier, ou pardessus la totalité de sa base. Un stylet à recharge magnétique Slim Pen 2 est inclus.

L’appareil est muni d’un jeu de haut-parleurs de haute qualité compatibles avec la norme sonore spatialisée Dobly Atmos. Sa mémoire vive peut atteindre 64 gigaoctet. Son stockage interne peut grimper à 2 téraoctets.

Microsoft promet jusqu’à une journée d’autonomie.