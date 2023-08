Le MIGS de Montréal revient aux sources pour sa 20e édition

Les dernières années nous ont habitué au MEGAMIGS, une réunion annuelle permettant à la fois aux professionnels et au grand public de se réunir pour connaître les artisans locaux du jeu vidéo. Or, 2023 fera exception à la règle puisque le MIGS effectuera un retour aux sources en étant axé sur le volet affaires et professionnel de l’industrie.

L’événement, présenté par XP Gaming, se tiendra les 8 et 9 novembre prochains de 9h à 17h au marché Bonsecours de Montréal, soit le même endroit où s’est tenu le MIGS pendant des années. En plus de permettre aux studios locaux de conclure des partenariats, l’événement s’appuiera sur une série de conférences touchant différents thèmes. Parmi ceux-ci, on comptera notamment sur: l’état actuel de l’industrie, l’impact de l’intelligence artificielle sur les décision d’affaires, l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle et la résolution de la pénurie de main-d’œuvre d’expérience.

Le MIGS 2023 mettra aussi de l’avant les studios d’ici par l’entremise d’une soixantaine de stands, de panels de discussions et d’une zone spécialement aménagée pour valoriser les développeurs indépendants.

En se recentrant sur les occasions d’affaires, le MIGS laissera-t-il de côté le volet grand public mis de l’avant lors des éditions du MEGAMIGS ? Non, mais cela prendra une autre forme. En fait, les organisateurs comptent se rendre dans des événements déjà bien implantés un peu partout au Québec afin de faire valoir les créations d’ici tout au long de l’année plutôt que durant quelques jours. En outre, les villes de Saguenay, Sherbrooke et Québec sont ciblées puisqu’elles ont vu plusieurs studios s’y établir au cours des dernières années.

Pour plus de détails ainsi que pour vous procurer vos billets pour le MIGS 2023, rendez-vous sur le site officiel de l’événement !