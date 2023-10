Mise à Jour pour Marvel’s Spider-Man 2 : Correction du drapeau de l’appartement de Miles Morales

La dernière mise à jour pour Marvel’s Spider-Man 2 a résolu un problème concernant le drapeau affiché dans l’appartement de Miles Morales. Peu de temps après la sortie de l’exclusivité PlayStation 5, les fans ont noté la présence du drapeau cubain à l’intérieur et à l’extérieur de l’appartement de Morales, bien que lui et sa mère Rio soient originaires de Porto Rico. Les drapeaux cubains et portoricains, bien que similaires dans leur conception, présentent des différences de couleurs.

Le développeur, Insomniac, a réagi en publiant une mise à jour du jeu pour corriger ce problème de drapeau. Parallèlement, Insomniac a émis des excuses officielles et s’est engagé à améliorer ses pratiques à l’avenir. Leur déclaration disait : “La mise à jour d’aujourd’hui corrige une erreur où le drapeau cubain était incorrectement affiché au lieu du drapeau portoricain. Nous reconnaissons l’importance de représenter de manière précise les détails culturels, et nous regrettons sincèrement cette erreur. Nous présentons nos excuses et nous nous efforcerons de faire mieux à l’avenir.”

En plus de cette correction, la mise à jour 1.001.003 a également réglé un bug particulier qui transformait Spider-Man en une forme cubique. Ce problème était lié à de longues sessions de jeu, et l’équipe de développement a réagi rapidement pour le résoudre.

Voici les notes complètes de la mise à jour 1.001.003 de Marvel’s Spider-Man 2 :