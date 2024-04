Netflix annonce que The Witcher aura une Saison 5

Netflix a confirmé que la populaire série The Witcher aura une cinquième saison, qui sera également la dernière. Malgré le déclin de l’engouement initial et le départ de Henry Cavill du rôle principal, Netflix reste déterminé à conclure l’histoire de The Witcher. Alors que la production de la quatrième saison vient de commencer au Royaume-Uni, avec Liam Hemsworth désormais dans le rôle de Geralt, Netflix a déjà signé la cinquième saison.

Il est prévu que les saisons 4 et 5 de The Witcher couvriront les trois derniers romans de la saga littéraire, offrant ainsi une conclusion épique à l’histoire. Ces romans sont “Le Sang des Elfes”, “Le Temps du mépris” et “Le Baptême du feu”, qui sont essentiels pour l’intrigue principale et le développement des personnages.

Dans la saison 4, qui est en cours de production, les fans peuvent s’attendre à voir Liam Hemsworth incarner Geralt de Riv, reprenant le rôle principal après le départ de Henry Cavill. La saison devrait explorer davantage les relations entre Geralt, Ciri et Yennefer, ainsi que les conflits politiques et les batailles épiques qui caractérisent l’univers de The Witcher.

Quant à la saison 5, qui sera la dernière, elle conclura probablement l’arc narratif principal de la série en adaptant les événements des derniers romans. Les fans peuvent s’attendre à des révélations importantes, à des confrontations finales et à un dénouement épique pour les personnages principaux.

En plus de la série, Netflix prévoit de sortir d’autres projets liés à l’univers de The Witcher. En fin d’année, un film d’animation intitulé The Witcher: Sirens of the Deep, basé sur la nouvelle “A Little Sacrifice”, sera proposé aux fans.

De plus, une série télévisée live-action intitulée Horizon, en partenariat avec PlayStation Pictures, est en préparation. Netflix prévoit également une autre série live-action pour Assassin’s Creed, un film basé sur The Division, et même une série animée pour Devil May Cry.