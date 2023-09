Bien des retours dans l’univers de Mario et cie sur la Nintendo Switch

Qui dit Nintendo Direct dit aussi espoir que des rumeurs soient concrétisées. Or, si la plus récente présentation de Nintendo n’a rien dévoilé sur des projets très attendus tels que le successeur de la Nintendo Switch ou bien un nouveau Donkey Kong, il n’en demeure pas moins que bien des jeux y furent annoncés. Le moins que l’on puisse dire est que Nintendo vous prépare des projets fort intéressants, spécialement si vous êtes un vieil amateur de l’univers Mario espérant des rééditions !

Le retour de l’un des meilleurs jeux de la GameCube

Après la sortie inattendue de Metroid Prime Remastered il y a quelques mois, des rumeurs ont fusé de toutes parts à l’effet que Nintendo préparait d’autres ports de jeux GameCube pour la Nintendo Switch.

Ce fut partiellement confirmé puisque la firme japonaise a annoncé qu’un port HD de Paper Mario: The Thousand-Year Door débarquera l’an prochain sur sa console hybride. Rien ne devrait y être ajouté hormis une meilleure résolution ainsi qu’une ambiance visuelle retravaillée. À cet effet, nous verrons davantage le carton derrière les personnages leur donnant droit à un effet de papier.

Ceci dit, ce sera fort agréable de retourner dans l’un des meilleurs jeux de la GameCube et, pour plusieurs, le meilleur Paper Mario à ce jour !

Une vieille rivalité entre Mario et Donkey Kong refera surface

La Game Boy Advance a eu droit au premier jeu de l’excellente série Mario vs. Donkey Kong. Nintendo relancera ce premier opus sur la Nintendo Switch le 16 février 2024 en tant que remake et non une simple remastérisation.

Ainsi, bien que vous devrez toujours affronter Donkey Kong en terminant de petits niveaux remplis de casse-tête ainsi qu’en récoltant des robots Mario, cette réédition proposera quelques nouveautés. Parmi elles, vous retrouverez un mode coopératif local baignant dans une magnifique ambiance visuelle très colorée et bouffie.

Un retour inattendu pour F-Zero

La série F-Zero est disparue des radars depuis un bon moment. Eh bien, Nintendo nous la ramène dans un jeu inattendu reprenant le concept des opus de la série 99.

En effet, F-Zero 99 est dès maintenant disponible sur la Nintendo Switch. Il s’agit d’un jeu de bataille royale où vous devez courser contre 98 adversaires et tenter de demeurer en vie. Cependant, il vous faudra porter une attention sur une jauge qui, bien qu’elle vous servira à vous propulser, vous fera aussi mourir si vous la videz en entier.

F-Zero 99 est offert sans frais aux membres Nintendo Switch Online. Nous ignorons pendant combien de temps le jeu sera disponible, bien que ce sera sûrement pendant au moins quelques mois si on se fie aux autres jeux 99 qui furent offerts.

De nouveaux détails sur le prochain Princess Peach

Lors d’un précédent Nintendo Direct, Nintendo avait annoncé qu’un second jeu de la série Princess Peach était en préparation. Nous en savons désormais un peu plus à son sujet.

Intitulé Princess Peach: Showtime!, cette nouvelle aventure axée sur la princesse du royaume Champignon sera disponible le 22 mars 2024. Vous pourrez équiper Peach d’une variété de costumes qui lui octroieront différentes habiletés. Ce faisant, vous aurez l’occasion de compléter toute une série d’activités et d’affronter divers niveaux remplis d’obstacles.

Bref, un jeu qui s’annonce léger, mais très attrayant en même temps !

Une collection des premiers Tomb Raider pour l’an prochain

Alors que des rumeurs laissent croire qu’un nouveau Tomb Raider est en préparation, une bande-annonce nous a révélé l’existence d’une compilation HD des trois premiers jeux de la franchise.

Ainsi, ces trois jeux auront droit à une réédition qui leur apportera notamment une nouvelle couche visuelle. Les pixels d’autrefois laisseront leur place à des textures plus lisses ainsi qu’à des modèles de personnages plus arrondis. Toutefois, vous pourrez alterner entre le visuel de l’époque et celui contemporain si vous le désirez. De plus, chaque jeu comportera des extensions ainsi que des niveaux secrets.

La compilation Tomb Raider I-III sera disponible le 14 février prochain non seulement sur Nintendo Switch, mais aussi sur Xbox One/Xbox Series S/X, PlayStation 4/5 et PC. Croisons les doigts que les développeurs mettront aussi à jour les mécaniques des jeux puisque les premiers Tomb Raider sont pratiquement injouables avec les standards d’aujourd’hui.

Un premier look sur la sixième vague de contenu de Mario Kart 8 Deluxe

Amateurs de Mario Kart 8 Deluxe, la sixième vague de contenu du jeu débarquera tel que prévu lors de la prochaine saison des Fêtes. Or, nous en savons un peu plus sur ce qu’elle ajoutera au jeu.

Ainsi, vous pourrez courser sur la piste Daisy Circuit de Mario Kart Wii. De plus, quatre nouveaux personnages seront ajoutés, à savoir Diddy Kong, Funky Kong, Pauline et Peachette.

Nouvelles dates de sortie et bandes-annonces pour divers projets

Lors de sa présentation, Nintendo a dévoilé de nouvelles dates et bandes-annonces pour certains de ses projets ainsi que ceux d’autres développeurs.

En outre, nous avons pu voir un nouvel aperçu de Detective Pikachu Returns, qui sera disponible le 6 octobre prochain. La bande-annonce nous a permis de voir comment d’autres Pokémon vous aideront durant votre quête.

De plus, la bande-annonce de la très attendue réédition de Super Mario RPG nous a présenté certaines des mécaniques de l’époque qui feront un retour. Oh, et comment ne pas craquer devant ce visuel aussi coloré que mignon ?

Les amateurs de Splatoon 3 auront quant à eux droit à la seconde extension du jeu au printemps. Baptisée Side Order, vous y aurez accès si vous avez déjà acheté la passe saisonnière du jeu. Autrement, vous pourrez vous la procurer séparément.

Par ailleurs, la réédition HD de Luigi’s Mansion 2: Dark Moon sera lancée l’été prochain. La bande-annonce nous a présenté des gadgets et environnements qui étaient présents dans l’édition originale parue sur Nintendo 3DS.

Nous avons également eu droit à un nouvel aperçu du très attendu Prince of Persia: The Lost Crown. Toujours prévu pour le 18 janvier 2024, ce jeu d’action en 2.5D nous renverra aux sources de la série. La bande-annonce nous a permis de voir certaines mécaniques de combat et quelques boss que nous affronterons.

D’autre part, le jeu de rythme Trombone Champ peut dès maintenant être acheté sur la boutique eShop. Lancé l’an dernier en exclusivité sur PC, ce jeu est assez unique en son genre puisqu’il vous demande de suivre le rythme de chansons en utilisant un trombone virtuel. Sur votre console, vous pourrez tirer profit des contrôles gyroscopiques et de la reconnaissance de mouvement de vos Joy-Cons pour mimer les actions de votre trombone à l’écran. Assez spécial et déjanté comme expérience !

Une autre exclusivité PC fera aussi son chemin sur la Nintendo Switch. En effet, Dave the Diver sera disponible sur la console de Nintendo le 26 octobre prochain. Ce jeu indépendant vous demandera de gérer votre restaurant de sushis le jour et d’aller pêcher différentes sortes de poissons la nuit.

De nouveaux Amiibo sont en route

Les collectionneurs d’Amiibo seront heureux d’apprendre que de nouvelles statuettes seront disponibles au cours des prochains mois.

En effet, des Amiibo inspirées par les modèles de Zelda et Ganondorf de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seront mises sur le marché le 3 novembre prochain.

Le 19 janvier 2024, des Amiibo de Noah et Miuo de Xenoblade Chronicles 3 seront offertes.

Finalement, une Amiibo inspirée du modèle de Sora de Super Smash Bros. Ultimate est présentement en développement. Nous ignorons quand elle sera disponible, mais Nintendo a affirmé que ce sera l’an prochain.

Une compilation d’excellents jeux d’enquête en route pour la Nintendo Switch

La Nintendo DS a accueilli un excellent jeu d’enquête narratif sous la forme de Trace Memory, également connu sous le nom de Another Code: Two Memories à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Nintendo a annoncé qu’il ramènera non seulement ce jeu sur Nintendo Switch, mais aussi sa suite n’étant jamais parue en sol nord-américain. Les rééditions HD de ces jeux seront offertes dès le 19 janvier prochain dans un seul et même ensemble qui portera le nom de Another Code: Recollection. À ne pas manquer pour les amateurs de jeux d’énigmes et d’enquêtes !

Un nouvel opus pour la série SaGa

Les fans de jeux de rôle et spécialement ceux de la série SaGa pourront mettre la main sur un nouvel opus de cette dernière. En effet, Square Enix a annoncé qu’elle est très avancée dans le développement de SaGa Emerald Beyond de sorte qu’elle prévoit lancer celui-ci l’an prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 4/5, PC, iOS et Android.

La bande-annonce nous a permis d’en apprendre un peu plus sur les différentes classes que nous pourrons incarner, dont une sorcière, un robot de combat et un ventriloque.