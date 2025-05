Nintendo atteint une valeur historique

Contrairement à l’époque de la Wii U lors de laquelle ses finances étaient moins rayonnantes, Nintendo nage présentement en plein bonheur ou, si vous préférez, dans les liasses de billets. En fait, la situation financière de la firme japonaise est si bonne qu’elle a récemment franchi un cap historique la plaçant directement parmi les firmes les plus rentables du Japon.

Ainsi, Nintendo a récemment dépassé le cap des 100 milliards de dollars en terme de valeur. Au-delà de cet important seuil, il s’agit d’une première dans l’histoire de la compagnie qui la place directement aux côtés de certaines des plus grandes compagnies japonaises.

En effet, la valeur de Nintendo n’est qu’à quelques milliards de dollars d’être au-dessus de celle de Fast Retailing, une compagnie japonaise possédant plusieurs autres grandes firmes. Les autres compagnies se situant au-dessus de Nintendo sont ni plus ni moins que Keyence, Hitachi, Mitsubishi UFJ Financial, Sony et Toyota.

Autrement dit, en date d’aujourd’hui, Nintendo est la septième compagnie ayant le plus de valeur au Japon. Il y a fort à parier que malgré un prix de vente supérieur à ce que plusieurs consommateurs s’attendaient, le lancement imminent de la Nintendo Switch 2 contribuera à élever davantage la valeur boursière de la firme.

À noter que même s’il serait étonnant que Nintendo parvienne à rejoindre des firmes telles que Toyota (253.04 milliards) et Sony (154.14 milliards), il n’en demeure pas moins qu’elle est la seule compagnie dont les principales activités tournent autour du jeu vidéo ayant réussi à se frayer un chemin dans ce top 7. Un exploit assez remarquable démontrant à quel point le jeu vidéo peut être rentable !