Non, la fonction NameDrop sur l’iPhone n’est pas si dangereuse que ça

Plusieurs médias en ont profité pour générer des bons vieux clics, mais l’histoire est erronée. La fonction NameDrop sur iPhone ne permet pas de voler les infos qu’une victime possède sur son iPhone à son insu.

Apple a présenté en juin dernier cette nouvelle fonction qui permet de partager ses infos d’un iPhone à l’autre. Ça aura pris trois mois pour semer la panique : le 26 novembre dernier, le poste de police de Watertown, au Connecticut, a publié sur sa page Facebook une alerte indiquant que «n’importe qui peut placer son téléphone près du vôtre (ou celui de votre enfant) et automatiquement recevoir leurs coordonnées».

L’information s’est ensuite emballée, des gens allant jusqu’à parler de vol de données et d’identité, via une «exposition de ses données ou un accès non-autorisé» à l’iPhone.

Or, c’est faux. La fonction NameDrop est effectivement active par défaut sur les iPhone qui ont la plus récente version du logiciel iOS 17.1, ainsi que sur les Apple Watch animées par Watch OS 10.1 ou plus récent. Mais le transfert d’information ne se fait pas sans le consentement de son utilisateur.

En fait, les deux propriétaires d’un iPhone ou d’une Apple Watch qui rapprochent l’un de l’autre leur appareil respectif doivent consentir à échanger leurs coordonnées, ce qui se fait ensuite via un protocole sans fil de proximité. Les utilisateurs doivent décider s’ils désirent partager leur information personnelle, ou seulement recevoir celle de leur interlocuteur.

Ce protocole est sécurisé, donc une tierce partie ne pourrait pas non plus capter le signal et voler les données.

Bref, beaucoup de bruit pour rien, malheureusement. Et ça a été amplifié par des médias qui manifestement n’ont pas vérifié l’information avant de la partager. Il leur aurait suffi de rapprocher deux iPhone pour le faire.Notez, par ailleurs, qu’il est possible de désactiver NameDrop dans les réglages de l’iPhone, sous l’onglet Général > AirDrop.