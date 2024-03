Nothing s’attaque à Apple avec un smartphone à 350 $

Nothing, la marque de technologie émergente qui jouit d’un véritable culte, vient de lancer une version économique de son très attendu Nothing Phone (2), le Nothing Phone (2a), en Inde.

Avec 2,7 millions de ventes et plus d’un demi-milliard de dollars de revenus depuis son lancement, selon son PDG, la marque basée à Londres se positionne comme une alternative bon marché à Apple et Samsung pour les consommateurs de smartphones réticents.

Le Nothing Phone (1) a été lancé en 2022 en grande pompe, ses créateurs promettant de manière inhabituelle de créer un téléphone qui offrirait aux clients une échappatoire au spectre grandissant du temps d’écran qui captive de plus en plus les utilisateurs.

Nothing construit une gamme de smartphones qui encourage les utilisateurs à être plus conscients de leur temps d’écran. En d’autres termes, c’est un téléphone conçu pour les acheteurs avertis en technologie qui souhaitent optimiser leur temps.

La marque a lancé le Nothing Phone (2) l’année dernière en s’appuyant sur le succès de son premier produit. “Nous n’essayons pas d’être l’Apple de 2023. Nous essayons d’être l’Apple des années 1980”, a déclaré le PDG de Nothing, Carl Pei, à Forbes l’année dernière.

Nothing Phone (2a)

Pour sa troisième version, le Nothing Phone (2a), la société affirme miser sur les éléments les plus populaires de son Nothing Phone (2) tout en offrant une alternative moins chère au prix de 850 $ de son prédécesseur.

Il devrait être évident, au vu du prix d’entrée de gamme à 470 $ (399 $ US), que le mode de fonctionnement de Nothing pour le Phone (2a) est la simplicité à chaque étape de l’expérience utilisateur, ce qui se reflète également dans sa conception.

Ce téléphone est construit à partir de plastique et de métaux recyclés, offrant une alternative moins élégante à l’extérieur en verre et en métal du Nothing Phone (2). Son appareil photo se situe, de manière inhabituelle, au milieu du haut du téléphone, plutôt que sur le côté comme sur ses anciens modèles et les smartphones traditionnels.

Comme pour le Nothing Phone (2), Nothing utilise le système d’exploitation Android 14 dans son dernier modèle.

Le fondateur de Nothing espère que la reconnaissance de la marque l’aidera à acquérir un culte de la personnalité de type Steve Jobs qui pourrait attirer les acheteurs curieux.

En effet, le choix de l’Inde pour son lancement est probablement un signe de l’espoir que le modèle Nothing Phone (2a) à prix réduit puisse empiéter sur la part de marché croissante d’Apple dans le pays.Le smartphone commencera avec 128 Go de stockage en entrée de gamme. Un modèle plus cher avec 256 Go sera disponible pour les acheteurs via un formulaire d’inscription sur le site Web de Nothing.