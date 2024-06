Présentation autour des modes de jeu de Dragon Ball Sparking Zero

Bandai Namco continue activement sa communication autour de Dragon Ball Sparking Zero. Le prochain jeu de la saga Budokai Tenkaichi a surtout révélé cette semaine sa date de sortie et c’était l’information la plus attendue par tous les fans. Une date de sortie fixée pour le 11 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.

Cependant, le studio ne semble pas prêt de s’arrêter puisqu’il a publié une présentation des différents modes de jeu que Dragon Ball Sparking Zero offrira.

Entre le mode histoire ou encore le mode multijoueurs, le jeu proposera une multitude de contenus à découvrir ci-dessous.