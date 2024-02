Rise of the Ronin débarque en force sur PS5 le 22 mars

La Team Ninja, célèbre pour ses créations telles que Tenchu, Nioh et Wo Long Fallen Dynasty, a levé le voile sur son prochain chef-d’œuvre lors du State of Play de janvier – “Rise of the Ronin”. Ce jeu d’action RPG en monde ouvert, exclusif à la PS5, promet une expérience immersive dans le Japon médiéval, plongé dans une époque tourmentée par la guerre.

Mêlant habilement les éléments de Nioh et Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin offre une expérience unique avec un mélange de lames acérées, d’assassinats chorégraphiques et de gadgets innovants. Contrairement à certaines productions antérieures de la Team Ninja, le jeu se veut plus réaliste, délaissant les invocations, divinités et démons au profit d’un environnement plus ancré dans la réalité.

Le jeu propose une variété d’outils ingénieux pour explorer le monde, tels qu’un grapin permettant de grimper en hauteur facilement et un planeur pour traverser de longues distances dans les airs. Du côté des combats, la patte distinctive de la Team Ninja se fait sentir avec des affrontements viscéraux, mettant en avant un système de parade et de posture, soulignant l’aspect exigeant du gameplay.

Les premières impressions laissent entrevoir des animations soignées et des décors à couper le souffle. Le studio s’engage à maintenir sa réputation en matière de gameplay exigeant, tout en cherchant à rendre le titre accessible à un large public en introduisant plusieurs niveaux de difficulté.

Rise of the Ronin est attendu en exclusivité sur PS5 le 22 mars prochain, offrant ainsi une aventure immersive qui devrait satisfaire les amateurs de jeux d’action RPG. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette épopée époustouflante dans le Japon médiéval.