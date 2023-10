Spider-Man 2 égale un record d’Insomniac Games

Avant même sa sortie officielle prévue pour ce vendredi 20 octobre 2023, Spider-Man 2 semble déjà avoir conquis à la fois les joueurs et les plateformes spécialisées. En effet, le jeu développé par Insomniac Games a obtenu la meilleure note de son histoire sur la plateforme MetaCritic, avec un impressionnant score de 91/100. Cela équivaut aux évaluations de deux autres jeux emblématiques de la firme, à savoir Spyro Year of the Dragon et Ratchet & Clank 3.

Bien que cette note soit flatteuse, les chiffres réels des ventes seront finalement le véritable indicateur du succès du jeu. Pour rappel, Spider-Man 2 couvrira les aventures de deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, qui doivent jongler entre leur vie personnelle, leurs amitiés et leurs responsabilités de protecteurs des plus vulnérables.