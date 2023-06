Spotify en version Hi Fi s’en vient cet automne

Ça aura pris deux ans mais voilà que le service de musique en ligne Spotify devrait enfin mettre en ligne avant la fin de l’année en cours une version en haute fidélité de son service musical. Ça vient avec un bémol, toutefois : cette nouveauté, qui a été surnommée «Supremium», ou «Super premium» par les médias spécialisés, coûterait plus cher que les 10$ par mois exigés par Spotify pour s’abonner à son service Premium, qui est son forfait par abonnement probablement le plus populaire à l’heure actuelle.

Ce que les rumeurs laissent entendre, c’est que Spotify pourrait créer un nouveau forfait à 20$ par mois qui inclurait de la musique en version Hi Fi, des réglages audio personnalisés, et un accès sans trop de publicité aux balados présentes sur sa plateforme.

Ça risque de ne pas faire l’affaire de tout le monde. Surtout que chez la concurrence, on inclut la musique en haute fidélité, ou dans une version «numérique sans compression», comme on l’appelle aussi parfois, sans frais supplémentaires. C’est ce que fait Apple Music depuis au moins un an. À l’inverse, écouter de la musique en haute fidélité sur Amazon, Tidal et Deezer coûte aussi plus cher.

Spotify, on le sait, est une entreprise qui est cotée en bourse et qui doit hausser ses revenus pour espérer devenir rentable à long terme, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas. Et contrairement à Apple ou à Amazon, Spotify ne peut pas se rabattre sur la vente d’autres produits ou services pour amortir le coût de son service musical en ligne.

Son défi est donc de trouver un moyen de tirer plus d’argent de ses abonnés, qui seraient plus de 210 millions dans le monde à payer pour Spotify Premium. On verra bien dans les prochains mois si un service Super Premium au double du prix attirera un nombre assez important d’abonnés pour justifier son existence, ou si Spotify devra trouver un autre moyen de rendre son service plus attrayant.Peut-être que Spotify pourrait se mettre à vendre ses propres enceintes connectées ou ses propres écouteurs, pour aller avec son service haut de gamme? À suivre…