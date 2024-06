Super Mario Party Jamboree arrive en octobre !

Il semble désormais clair que la plupart des grandes franchises de Nintendo reportent désormais leurs prochains titres principaux jusqu’à la sortie de la nouvelle génération de Switch. Une sortie d’ailleurs dont l’annonce est prévue l’année prochaine. Il semble cependant que la série Mario Party ne suive pas cette tendance. En effet, Nintendo a levé le voile sur un nouveau Super Mario Party Jamboree.

Le jeu comportera 20 joueurs en mode multijoueur dans le mode Koopathlon, et comme vous pouvez l’imaginer, proposera de nouveaux plateaux et mini-jeux entièrement nouveaux à apprécier, avec bien sûr des plateaux classiques à revisiter. De plus, le jeu comprendra plus de 110 mini-jeux et sept plateaux, dont cinq seront totalement nouveaux.

Super Mario Party Jamboree est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch le 17 octobre.