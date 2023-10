This Bed We Made: un jeu noir qui se déroule dans les rues de Montréal

Ça n’arrive pas tous les jours (ni même la nuit)! Lowbirth Games lance ces jours-ci This Bed We Made, un jeu vidéo de type film noir qui se déroule dans les rues de Montréal.

Le jeu narratif est le premier jeu vidéo du studio indépendant québécois. Son décor est le Montréal des années 1950, que très peu de joueurs ont réellement connu. L’ambiance est lugubre et s’inspire d’un genre cinématographique populaire à l’époque, les films noirs.

L’héroïne du jeu est une femme de chambre de l’hôtel Clarington prénommée Sophie. Le 17 février 1958, elle ouvre la porte d’une chambre, numéro 505, qui lancera aussi le scénario. Au menu : beaucoup d’énigmes, des casse-tête à résoudre, et une intrigue mystérieuse menée par une narration assez soutenue.

Pour garder l’accent québécois de son aventure, Lowbirth Games dit avoir embauché des artistes d’ici pour interpréter la voix des personnages. Une chanson de la musicienne Lucille Dumont datant de 1957, intitulée Parc Lafontaine, peut aussi être entendue dans le jeu.

On a hâte de voir comment ce jeu sera reçu par la communauté québécoise de joueurs. Il sera officiellement lancé sur les consoles Xbox et PlayStation le 1er novembre prochain, à un prix de détail de 32,50$.Autre détail pas banal, c’est le premier titre de Lowbirth Games, un petit studio fondé par Chloé, Raphaëlle et Olivier Lussier, deux sœurs et leur cousin. Leur équipe d’une quinzaine de développeurs ne prévoit pas s’arrêter là, puisque cette formule de jeux narratifs et de scénarios explorant des genres moins explorés en formule interactive devrait être reproduite dans le futur.