Toys for Bob aimerait ramener Banjo-Kazooie

La franchise Banjo-Kazooie pourrait-elle sortir de sa (trop) longue torpeur ? C’est du moins le désir du studio Toys for Bob, qui a exprimé l’envie de ramener le sympathique duo à la vie !

Dans une entrevue accordée à CanadianGuyEh, le co-directeur et directeur créatif du studio, Paul Yan, a déclaré que son équipe aime beaucoup travailler avec Team Xbox. Il a poursuivi en déclarant que Banjo est le premier personnage auquel Toys for Bob pense lorsqu’il évoque un nouveau partenariat avec Team Xbox, précisant au passage que selon lui, l’ours a hiberné suffisamment longtemps.

Bien entendu, cela ne confirme pas qu’un nouveau jeu de la franchise Banjo-Kazooie soit en développement, encore moins qu’un remaster ou bien un remake de l’un des trois jeux de la série soit en chantier. En revanche, Toys for Bob a déjà collaboré avec Team Xbox sur plusieurs projets, incluant un jeu présentement en développement qui, à en croire les rumeurs, serait Spyro the Dragon 4. À la recherche d’une autre grosse exclusivité, Microsoft pourrait être tenté d’attraper la balle au bond et de solliciter le talent de Toys for Bob pour un nouveau Banjo-Kazooie.

Pour rappel, Toys for Bob a déjà fait partie des studios de Microsoft lorsque cette dernière a acquis Activision. Après des coupures ayant mené au licenciement de 86 personnes, Toys for Bob a entrepris des démarches pour devenir indépendant.

Toys for Bob est bien connu pour avoir notamment travaillé sur les excellents Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Bandicoot 4. Le studio aurait également travaillé sur Crash Bandicoot 5 avant que le projet ne soit annulé par Microsoft.