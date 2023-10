Vous pourrez demander à Instagram de «ne plus vous suivre»

Parce que c’est son modèle d’affaires, la société Meta est très gourmande en renseignements personnels. Elle le sera moins, tout à coup.

La gestion des comptes pour ses plateformes sociales – Facebook, Instagram et Threads – sont graduellement regroupés dans un méta-compte – la comprenez-vous? – d’où il est possible de paramétrer d’un seul coup la façon dont sont traitées vos données personnelles partout à la fois.

Et comme il était déjà possible de le faire sur Facebook, il sera désormais possible de demander à Instagram de ne plus suivre vos déplacements sur Internet, c’est-à-dire sur les sites web que vous visitez qui sont à l’extérieur du réseau de sites de Meta.

Activité hors de Meta

En ce moment, Instagram suit vos mouvements partout sur la Toile, plus particulièrement si vous cliquez sur un lien proposé dans son application et que vous naviguez ensuite à l’aide du navigateur intégré. Ces données permettent à Meta de mieux cibler la publicité qu’elle insère ensuite dans le fil d’actualité de ses réseaux sociaux.

Mais voilà. Meta vient d’annoncer cette semaine que les réglages de suivi d’Instagram seront regroupés avec ceux de Facebook, et que certains paramètres exclusifs à Facebook allaient désormais être disponibles pour Instagram. Cela comprend la possibilité de passer en revue le suivi fait par la plateforme des activités hors de Meta.

Vous pourrez voir votre historique de navigation tel qu’enregistré par Instagram, puis demander que l’application arrête de faire ce suivi.

Notez que cette option sera offerte aux États-Unis d’abord, mais qu’elle sera étendue aux autres marchés dans les prochains mois.

Des archives plus accessibles

Meta a aussi regroupé divers outils de gestion dans son Centre des comptes Meta, pour faciliter la récupération des contenus que vous avez publié aussi bien sur Facebook que sur Instagram.

Meta promet ainsi qu’il sera plus facile de télécharger les photos publiées sur Instagram pour les publier ou les enregistrer sur une autre plateforme. Ceux qui veulent aller un peu plus loin pourront aussi récupérer les archives entières de leurs comptes Facebook et Instagram d’un seul clic.À partir de là, ceux qui désirent fermer leur compte Meta auront beaucoup moins de remords à le faire.