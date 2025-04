Wuchang: Fallen Feathers dévoile sa date de sortie et ses éditions 

Le prochain soulslike Wuchang: Fallen Feathers, développé par Leenzee et édité par 505 Games, a officiellement annoncé sa sortie pour le 24 juillet 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) et Steam Deck. Avec un prix attractif et une présence dès le jour J sur Xbox Game Pass, le titre s’annonce comme l’une des surprises de l’été.

Un prix accessible et des éditions variées

Contrairement aux standards des jeux AAA, Wuchang: Fallen Feathers se positionne à 49,99 € en édition standard, et 59,99 € en édition Deluxe. Cette dernière inclut quatre tenues exclusives (Tigre de la Fortune, Résurgence Draconique, Robe Rituelle de l’Âme, Habit du Seigneur), des armes uniques (Lames jumelles « Souveraineté Éternelle », Épée « Dragon Lueur de Lune »), ainsi qu’un objet d’amélioration (Sang de Changhong).

Les précommandes, quant à elles, offrent le Pack Nuit et Blanc, comprenant deux tenues (Spectre Blanc et Spectre Nocturne), une hache (Massue de Guerre Vermillon) et un objet d’amélioration (Mercure Rouge Étincelant).

Un univers sombre dans la Chine des Ming

Inspiré par les mythes chinois, le jeu plonge les joueurs dans le royaume de Shu. Un royaume déchiré par des factions en guerre et ravagé par une maladie mystérieuse transformant les humains en monstres. Incarnant Wuchang, une guerrière pirate amnésique touchée par le Fléau Emplumé, les joueurs exploreront des paysages torturés, affronteront des créatures cauchemardesques et perceront les secrets d’un passé oublié.

Le gameplay promet un combat tactique, avec un système de customisation poussé : amélioration d’armes via des enchantements, récolte de Mercure Rouge pour développer des compétences, et adaptation de stratégies selon les styles de jeu.

Disponible sur Game Pass et Steam Deck

Bonne nouvelle pour les abonnés : Wuchang: Fallen Feathers sera accessible dès son lancement sur Xbox Game Pass, renforçant l’attractivité du service. La version Steam Deck, optimisée pour le jeu nomade, devrait également séduire les amateurs de soulslikes en déplacement.

Avec son ambiance gothique, son bestiaire monstrueux et son approche narrative mystérieuse, Wuchang: Fallen Feathers vise clairement les fans de Bloodborne ou Nioh. Reste à voir si le titre tiendra ses promesses face à une année 2025 déjà chargée en blockbusters.

Rendez-vous le 24 juillet pour une plongée dans les ténèbres de Shu, où chaque coup d’épée pourrait être le dernier.