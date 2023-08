Apple et Google signalent la fin des cartes SIM

Aux États-Unis, il est possible depuis l’automne dernier d’acheter un iPhone 14 ou iPhone 14 Pro sans fente pour carte SIM. L’appareil clone virtuellement les données de votre SIM actuelle sur une carte eSIM, ou s’active via le réseau. Cet automne, Google pourrait adopter la même approche avec le Pixel 8.

C’est du moins la conclusion à laquelle arrivent de fins espions qui ont partagé sur Internet ces derniers jours des rendus du prochain téléphone signé Google. On ne verrait aucune trace d’une fente pour carte SIM sur le Pixel 8, signe que Google pourrait vouloir adopter massivement la norme eSIM dont on parle de plus en plus depuis l’an dernier.

Ces dernières années, Google a introduit dans le système Android tous les outils nécessaires pour faire plus de place à l’eSIM, qui permet aux téléphones compatibles de s’activer sur n’importe quel réseau à partir d’une interface logicielle, plutôt qu’en insérant une petite puce électronique matérielle sous son boîtier.

Déjà, on le sait, il existe des services qui font la comparaison des différents forfaits eSIM offerts par pays partout dans le monde. Cela comprend le comparateur canadien Simbud.

L’argument en faveur de la disparition de la fente pour carte SIM sur le Pixel 8 est que les mêmes rendus du Pixel 7, parus sur Internet il y a plus d’un an, présentaient la fente. Donc, l’omission cette année pourrait être volontaire.Si ça se produit, on ne sait pas non plus si Google (ou même Apple, avec l’iPhone 15) tentera de pousser cette formule ailleurs qu’aux États-Unis. Si c’est le cas, il faut s’attendre à ce que les fournisseurs de services sans-fil cessent de fournir des cartes SIM à leurs clients, au profit de codes QR qu’il suffira de numériser avec l’appareil photo de son nouveau téléphone pour l’activer sur le bon réseau.