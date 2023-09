Apple iPhone 15 Pro et Pro Max : pour les vrais pros

Apple a dévoilé un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max qui sont passablement plus performants que les modèles de base et qui se distinguent un peu plus l’un de l’autre. Voici ce qui les distingue.

iPhone 15 Pro en titane

Les deux nouveaux téléphones ont droit à un nouveau boîtier en titane qui est plus léger, plus mince et plus résistant que le boîtier de l’iPhone 14 Pro. Le châssis du téléphone est quant à lui composé d’aluminium recyclé à 100%.

Leur affichage conserve les dimensions de la génération précédente, à 6,1 et 6,7 pouces, l mais les contours sont plus étroits et le téléphone est légèrement plus compact. Il tient mieux dans la main.

Pour se conformer à des nouvelles lois qu’on trouve notamment dans l’État de New et de la Californie, l’iPhone 15 est aussi plus facile à réparer. Les réparateurs trouveront plus facilement les pièces et les outils pour remplacer un écran fissuré ou une caméra défectueuse.

Nouveau bouton d’action sur demande

La touche de mise en sourdine sur le côté de l’appareil a été remplacée par une touche qui peut être personnalisée pour lancer l’application ou le raccourci de son choix. Neuf fonctions sont proposées par défaut, mais tous les raccourcis présents sur le téléphone (dans l’application appelée Raccourcis Siri) peuvent aussi être sélectionnés.

Processeur A17 Pro

Sous le capot, Apple introduit un nouveau processeur appelé A17 Pro. Il s’accompagne d’un processeur graphique (GPU) entièrement repensé et d’un coprocesseur neural deux fois plus puissant. Cela fait de l’iPhone 15 Pro un appareil particulièrement attrayant pour le jeu vidéo.

D’ailleurs, des jeux vidéo pour console pourront être plus facilement reproduits pour être joués sur un iPhone 15 Pro. Le nouvel Assassin’s Creed Mirage d’Ubisoft est un exemple de jeux qui seront jouable nativement sur le téléphone

Jusqu’à 7 objectifs

L’iPhone 15 Pro a droit à une nouvelle caméra dont le capteur fait 48 mégapixels. Ses objectifs sont composés d’un grand angle de 13 mm, d’un objectif de 24 mm et d’un objectif de 48 mm.

L’iPhone 15 Pro Max ajoute à cela un objectif dont la focale équivaut à 120 mm qui est composé d’un prisme qui agit comme un périscope pour le rendre plus compact. Cet objectif est stabilisé sur ses trois axes, pour améliorer la netteté des images qu’il produit.

En tout, l’iPhone Pro Max peut recréer la présence de sept objectifs :

– 13 mm (macro)

– 13 mm (grand angle)

– 24 mm

– 28 mm

– 35 mm

– 48 mm (2x)

– 120 mm (5x)

Vidéo spatiale

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max peuvent réaliser des vidéos légèrement stéréoscopiques, appelées «vidéos spatiales» par Apple, qui reproduisent une sensation de 3D lorsqu’ils seront ensuite visionnés à l’aide du casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple.

Côté vidéo, l’iPhone 15 Pro permet aussi d’effectuer des effets de zoom plus naturels durant l’enregistrement d’une vidéo.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront mis en vente à partir du 22 septembre à un prix de 1450$ et de 1750$ respectivement.