Apple: recyclez vos gadgets pour le Jour de la Terre

Apple dit avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % depuis 2015, et vous encourage à en faire plus pour célébrer le Jour de la Terre.

Pour Apple, ce geste s’inscrit dans son objectif plus large d’atteindre la pleine neutralité carbone dans l’ensemble de ses activités d’ici 2030.

Dans son dernier rapport sur les progrès environnementaux, Apple a indiqué qu’elle utilisait davantage d’énergie propre et de matériaux recyclés, et qu’elle réduisait les émissions dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, de ses produits et de ses opérations. L’entreprise utilise désormais 99 % d’éléments de terres rares recyclés dans tous les aimants et 99 % de cobalt recyclé dans toutes les batteries des produits conçus sous sa marque.

À l’approche de 2030, le travail devient encore plus difficile, affirme Apple, qui n’entend pas reculer. «Nous comptons relever le défi avec innovation, collaboration et urgence», a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple en charge de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales, dans une déclaration faite mercredi.

«Aujourd’hui, nous utilisons plus d’énergie propre et de matériaux recyclés que jamais auparavant pour fabriquer nos produits, nous préservons l’eau et prévenons les déchets dans le monde entier, et nous investissons massivement dans la nature.»

Du 16 avril au 16 mai, les clients d’Apple peuvent apporter leurs anciens appareils dans les Apple Store pour les recycler et obtenir 10 % de réduction sur un nouveau produit Apple. L’offre est valable pour les clients qui recyclent un «appareil éligible» et qui achètent un «nouvel accessoire éligible» lors de la même transaction entre le 16 avril 2025 et le 16 mai 2025.

Apple ne précise pas ce qu’est un appareil éligible, il faudra donc se renseigner en magasin (probablement un ancien produit Apple).

Le 22 avril, les utilisateurs d’Apple Watch pourront gagner un badge spécial Jour de la Terre en effectuant un entraînement de 30 minutes. Fitness+ proposera également des activités axées sur le plein air.

Apple TV+ fera aussi la promotion de contenus sur le thème de la Terre sous le titre «L’avenir nous appartient». Des documentaires comme Jane, Tiny World et Prehistoric Planet seront mis en vedette. L’iPhone comprend désormais dans son application de conseils une section Jour de la Terre pour aider les utilisateurs à explorer des fonctionnalités respectueuses de l’environnement comme Plans hors ligne, des conseils d’économie d’énergie et l’identification de plantes.