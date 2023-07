Ce qu’il faut savoir à propos des Samsung Galaxy Z Flip 5 et Fold 5

Ils ne représentent toujours pas une aubaine, mais leur technologie continue de se raffiner. Les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 à écran pliable ont officiellement été dévoilés par Samsung à la fin juillet. Voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Plus raffinés

Les deux appareils ont une charnière centrale revue pour être plus compacte et plus lisse.

Replié, le Flip 5 ne présente plus d’espace entre ses deux parties. L’appareil se referme pratiquement à plat, tandis que le verre, de la variété Gorilla Glass Victus de Corning, est particulièrement résistant aux abrasions et égratignures.

La même chose vaut pour le Fold 5, qui semble mieux tenir dans la main une fois replié. Sinon, peu de choses ont changé sur ce modèle.

Plus de pixels

Le Flip 5 a droit à un affichage externe trois fois plus grand, ce qui permet de voir d’un coup d’œil plus d’information sans avoir à l’ouvrir. Samsung permettra d’y ouvrir des applications et d’y afficher des widgets d’une façon qui rendra son utilisation plus attrayante.

L’écran interne du Flip 5 fait 6,7 pouces et a un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Le Fold 5 reprend les mêmes affichages que le Fold 4. Son écran extérieur fait 6,2 pouces, tandis que celui qu’on peut déplier fait 7,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Plus de muscle

C’est le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui anime les deux appareils. Cela vient avec 8 go de mémoire vive dans le cas du Flip 5 et 12 go de mémoire pour le Fold 5. La batterie du Flip 5 est inchangée, à 3700 mAh. Celle du Fold 5 également : elle faisait 4400 mAh à bord du Fold 4 et elle a toujours la même capacité cette année.

La mécanique est donc un peu plus puissante, mais pourrait offrir une autonomie écourtée vu les écrans plus généreux.

Des caméras inchangées

Les caméras demeurent les mêmes, cette année. Le Fold 5 hérite d’un capteur de 50 mégapixels et d’un objectif grand angle, d’un ultra grand angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels et d’une caméra frontale de 10 mégapixels

Le Flip 5 reprend de son côté la caméra de 12 mégapixels de base et son grand angle également de 12 mégapixels. Sa caméra frontale fait 10 mégapixels et agit comme un objectif grand angle.

Toujours chers

Le Z Flip 5 coûte 1300$. Le Z Fold 5 se vend à partir de 2400$. Les deux modèles sont offerts en version de base avec 256 go de stockage interne, mais on peut les rehausser à 512 go et, dans le cas du Fold 5, ça peut aller jusqu’à 1 téroctet. Ce modèle est exclusivement vendu en ligne par Samsung et coûte 2880$.