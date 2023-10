Google Pixel 8 Pro : un peu plus «Pro»

Google distingue un peu plus son Pixel Pro du Pixel de base, cette année. Ce qui rend le Pixel 8 Pro un peu plus attrayant, notamment grâce à une caméra plus polyvalente et à des capacités d’IA rehaussées.

Comme le Pixel 8, l’appareil est un peu plus arrondi que son prédécesseur. Son armature est faite d’aluminium recyclé à 100 %.

Le Pixel 8 Pro est évidemment un peu plus grand que le Pixel 8. Son affichage fait 6,8 pouces de diagonale. Appelée Super Actua, sa technologie d’affichage est capable d’atteindre une luminosité de 2400 nits, à un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 120 hertz.

Une caméra et… un thermomètre?

Les trois objectifs de la caméra du Pixel 8 Pro sont nouveaux. Ils reposent sur des capteurs de 50 et de 48 mégapixels pour produire des effets de caméra dignes d’un appareil professionnel, promet-on chez Google. Cela comprend un mode macro plus puissant, et un zoom 10x «de qualité optique».

Google ajoute aussi un capteur de température à ses objectifs. Il suffit de le pointer vers un objet pour découvrir sa température de surface. C’est une nouveauté que Google espère faire approuver par les autorités américaines pour qu’elle puisse éventuellement servir dans un contexte de santé.

Comme pour le Pixel 8, le Pixel 8 Pro regroupe surtout ses améliorations dans l’application de son appareil photo. On y trouve des réglages manuels avancés (ISO, vitesse d’obturation, etc.), qui s’ajoutent à une nouvelle fonction de retouche automatisée de la vidéo appelée Video Boost à venir plus tard. Celle-ci promet de rendre les vidéos beaucoup plus nettes et colorées, sans effort.

Processeur axé sur l’IA

Google promet aussi une plus grande polyvalence algorithmique avec le Pixel 8 Pro. Il a droit à la même architecture Tensor G3 que le Pixel 8. Il serait capable d’effectuer 150x plus de calculs algorithmiques que le Pixel 7, ce qui permet d’accroître l’utilité des applications d’IA natives sur le téléphone.

Le Pixel 8 Pro reconnaît notamment les discussions en plus d’une langue. Son filtre des appels non désirés est aussi plus efficace.

Pixel Watch 2 en primeLe Pixel 8 Pro est en précommande dès aujourd’hui, avec une mise en vente le 12 octobre prochain. Son prix de détail au Canada est de 1349$. Google offre une Pixel Watch 2 gratuitement aux premiers acheteurs.