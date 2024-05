Le Cortex-X5 pourrait rendre les Samsung Galaxy S25 plus performants

Des fuites révèlent que le Cortex-X5, un puissant cœur de CPU, pourrait être intégré dans les futurs processeurs des Samsung Galaxy S25, les plaçant potentiellement au-dessus des modèles équipés du Snapdragon 8 Gen 4.

Le Snapdragon 8 Gen 4, la prochaine évolution du Snapdragon 8 Gen 3, promet d’établir de nouveaux standards pour la vitesse et la gestion multitâche des smartphones haut de gamme. Qualcomm prévoit de lancer ce nouveau chipset en 2024, qui intégrera pour la première fois les cœurs Oryon, conçus spécialement par l’entreprise pour améliorer l’efficacité énergétique et les performances des futurs appareils.

ARM, reconnu pour ses architectures utilisées par des entreprises comme MediaTek et Samsung pour développer leurs propres chipsets, serait en train de développer le Cortex-X5. Ce cœur de CPU, qui ne constitue pas un processeur complet en lui-même, serait intégré dans divers processeurs, dont le Dimensity 9400 de MediaTek. Le Cortex-X5 est l’un des éléments centraux qui traitent les instructions dans un smartphone, influençant directement la rapidité et l’efficacité de l’appareil.

Souvent mentionné par les leakers sous le nom de code BlackHawk, le Cortex-X5 se distinguerait par son excellente performance par cycle d’instruction (IPC). Cette capacité à accomplir plus de tâches simultanément sans augmenter la fréquence d’horloge est essentielle pour l’efficacité énergétique.

En maintenant une fréquence d’horloge stable tout en traitant plus d’informations, le processeur maximise son efficacité sans consommer plus d’énergie, permettant aux smartphones d’exécuter des applications gourmandes tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. De plus, cette efficience réduit la production de chaleur, un facteur qui peut autrement réduire la longévité des composants internes et limiter la performance globale. Le Cortex-X5 pourrait ainsi surpasser les performances des processeurs comme le Snapdragon 8 Gen 4 et l’Apple A17 Pro.

Cependant, ces comparaisons restent hypothétiques jusqu’à ce que les configurations finales des processeurs soient dévoilées. Par exemple, si le Snapdragon 8 Gen 4 inclut deux cœurs Oryon, il pourrait surpasser une puce qui ne peut contenir qu’un seul Cortex-X5 en raison de sa taille. MediaTek prévoit d’utiliser ce cœur dans son chipset Dimensity 9400, et Samsung pourrait l’intégrer dans l’Exynos 2500, potentiellement destiné aux Galaxy S25.