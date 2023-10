Motorola moto g Stylus: l’aubaine de l’année!

Motorola est devenue une marque relativement marginale dans la téléphonie mais Lenovo pousse fort pour la relancer, surtout en Amérique du Nord. Son angle : proposer des téléphones extrêmement polyvalents vendus à une fraction du prix de leurs concurrents.

Le moto g Stylus est en plein ça. Ce téléphone possède un grand écran de FHD+ de 6,8 pouces de diagonale, avec taux de rafraîchissement de 120 hertz. L’appareil a une pile de 5000 milliampères-heure qui lui assure un peu plus d’une journée d’autonomie par charge.

En prime, il comprend un stylet, logé dans le coin supérieur droit se son boîtier. On peut l’utiliser comme on le ferait avec un Galaxy S23 Ultra, par exemple. On peut prendre des notes rapides, effectuer des saisies d’écran, et griffonner des messages de façon manuscrite.

Sa caméra à deux objectifs a un capteur de 50 mégapixels, à l’arrière. Sa caméra frontale a un capteur de 16 mégapixels.

Tout ça pour un prix ridicule de 300 dollars. Canadiens. Motorola est en mode liquidation cet automne, puisque le moto g Stylus coûtait 500$ auparavant. À ce prix, c’est plus qu’une aubaine, c’est presque du vol.

Des limites

Il faudra évidemment composer avec certaines limites. Par exemple, le processeur Snapdragon 695 est loin d’être le nec plus ultra de la puissance mobile. Au moins, Motorola inclut 12 go de mémoire vive. Son stockage interne est pour sa part limité à 128 go.

Et pour sauver des sous, Motorola n’offre pas la recharge par induction Qi sur le moto g Stylus. Aussi : l’appareil sort de sa boîte avec le système Android 12, qui date de l’an dernier.

Autrement dit, cet appareil n’est pas parfait. Il n’est pas super récent non plus, puisqu’il date déjà de la fin 2022. Mais pour le prix, c’est probablement la meilleure aubaine sur le marché à l’heure actuelle.