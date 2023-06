Samsung Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 : on sait déjà presque tout

Les fameux téléphones pliables continuent à faire parler d’eux même si on ne peut pas dire qu’ils sont particulièrement aimés des consommateurs là où ils sont vendus… Mais ça n’empêche pas la marque coréenne Samsung de tout faire pour s’imposer comme la référence dans ce marché, avec ses deux téléphones : les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold.

Un dévoilement fin juillet

Déjà, on savait que Samsung préparait une nouvelle génération de ses deux téléphones et qu’elle sera fort probablement dévoilée officiellement au courant de l’été pour une mise en vente tôt cet automne. Et voilà que des images coulées sur Internet dans les derniers jours nous donnent pas mal toute l’information nécessaire pour confirmer que Samsung va effectivement lancer la cinquième génération du Flip et du Fold dans les prochaines semaines.

En fait, ça pourrait arriver aussi tôt qu’à la fin juillet. Ce lancement devrait aussi se faire conjointement avec la mise en marché de la Galaxy Watch 6, la sixième version de la montre connectée de Samsung, dont on ne sait pas non plus vraiment à quel point elle est populaire, étant donné qu’on la voit très peu souvent au poignet des gens qu’on croise un peu partout sur la rue ou ailleurs.

Nouveau mécanisme plus compact

Pour en revenir aux deux téléphones, les nouveautés citées par les rumeurs font état d’une mise à jour quand même assez importante puisqu’il est question que Samsung change complètement l’articulation au centre des deux appareils qui permet de replier leur écran sur lui-même sans l’endommager. Leur nouveau design serait plus mince et plus durable, grâce à cette nouvelle façon de les replier en deux.

Leur deuxième écran, celui qui se trouve sur le dessus du téléphone quand on le referme, serait aussi de plus grande taille, pour éviter qu’on doive sans cesse l’ouvrir pour prendre ses messages ou ses appels.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 «optimisé pour Samsung»

Enfin, sous le capot, Samsung utiliserait la plus récente version des processeurs mobiles Snapdragon de Qualcomm. Ce processeur s’appelle Snapdragon 8 Gen 2 et il aurait été préparé exprès pour fournir une performance optimale à bord des produits Samsung.

En ce moment, donc, la seule inconnue demeure le prix. Et comme les deux téléphones, les Flip et Fold, coûtent très cher, on comprend Samsung de vouloir générer un engouement avant de présenter ses nouveaux produits hors de prix au grand public…