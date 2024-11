Find X8 Pro: à quand Oppo au Canada?

Le téléphone Oppo Find X8 Pro défie sans gêne les Apple iPhone 16 Pro Max et Samsung Galaxy S24 Ultra partout dans le monde… sauf chez nous. Pour le moment.

De retour sur le marché mondial, mais malheureusement pas en Amérique du Nord, Oppo et son Find X8 Pro pourraient nous donner un avant-goût de ce que le OnePlus 13 offrira lors de son lancement mondial au début de l’année prochaine. (Oppo et OnePlus appartiennent à la même société et leurs modèles haut de gamme ont beaucoup en commun.)

Le Find X8 Pro est mis en vente le 21 novembre, initialement via la boutique en ligne d’Oppo. Le coût de la seule version 16 Go/512 Go est moins élevé que le Google Pixel 9 Pro XL et le Samsung Galaxy S24 Ultra dans certains marchés. Vous pouvez quand même vous procurer un OnePlus 12 pour moins cher.

Oppo ne vend pas en Amérique du Nord, même s’il couvre une grande partie du reste du monde. Les Canadiens jaloux peuvent toujours commander le Find X8 depuis l’étranger via diverses boutiques en ligne, ou attendre le OnePlus 13, qui aura probablement des spécifications similaires, voire identiques.

Vous pouvez voir comment le design des téléphones Oppo et OnePlus a convergé vers le design élégant avec un bloc caméra rond comme on le voit sur le Find X8 Pro ici. Mais des changements ont encore été apportés par rapport aux modèles précédents.

La bosse de l’appareil photo a été aplatie pour la rendre moins susceptible de s’accrocher à vos poches. Oppo a également opté pour un écran quadricourbé pour le rendre légèrement plus confortable à tenir verticalement et horizontalement, bien que les rails latéraux restent assez plats pour correspondre à la tendance actuelle observée sur les autres téléphones phares.

L’écran lui-même mesure 6,78 pouces et offre une résolution entre les normes FHD et QHD typiques auxquelles les autres téléphones adhèrent. Comme d’autres produits phares de sa catégorie, l’Oppo Find X8 Pro dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui s’échelonne entre 1 Hz et 120 Hz. Oppo promet également une luminosité maximale impressionnante de 4 500 nits.

Oppo a également emprunté le curseur d’alerte des téléphones OnePlus pour l’utiliser sur la série Find X8. Cette bascule standard/vibreur/silencieux est très utile à avoir en plus de la version Android Quick Settings habituelle.

Oppo a sélectionné la puce Dimensity 9400 de MediaTek pour piloter la série Find X8, évitant le Snapdragon 8 Elite que nous attendons que beaucoup des meilleurs téléphones Android adopteront au cours de l’année à venir. Dans le modèle Pro que nous avons ici, il est livré avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, une spécification par défaut solide par rapport aux 12 Go/256 Go fournis avec de nombreux produits phares Android.

L’Oppo Find X8 Pro contient également une batterie de 5 910 mAh, utilisant un matériau silicium-carbone plus compact plutôt que le lithium-ion habituel sur lequel reposent les autres batteries. Le résultat est une énorme capacité par rapport à la cellule de 5 000 mAh à l’intérieur du Galaxy S24 Ultra, et un morceau décent de plus que la batterie de 5 500 mAh du OnePlus 12 également.

Conformément aux tendances modernes, Oppo a regroupé de nouvelles fonctionnalités d’IA à utiliser pour le Find X8 Pro. Toutes ces capacités sont conformes à ce que nous avons vu offrir par les téléphones concurrents – les outils de résumé, de traduction, de transcription audio, de génération de texte et de retouche photo sont tous présents, tout comme Google Gemini en tant qu’assistant numérique par défaut, ainsi que Circle to Search.

Avoir quatre caméras sur un téléphone qui a un prix de téléphone phare plus typique qu’un prix “ultra” est remarquable. Une batterie près de 20 % plus grosse que les principaux concurrents, un écran élégant et des résultats de référence compétitifs ne font que renforcer la valeur que vous gagnerez avec le Find X8 Pro.

Oppo a peut-être attendu un peu tard en 2024 pour lancer le Find X8 Pro, mais c’est un concurrent du téléphone de l’année qui pourrait continuer à être une épine dans le pied d’Apple, Samsung et Google jusqu’à l’année prochaine, selon la façon dont ces entreprises développent leurs offres de téléphones haut de gamme.

Avec la marque OnePlus déjà au Canada, la seule question qu’il reste à se poser à propos d’Oppo est de savoir quand arrivera-t-elle sur notre marché ? Le fabricant de téléphones numéro 4 mondial devra venir en Amérique du Nord s’il espère réaliser son ambition d’être au sommet du secteur à l’avenir.