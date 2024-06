LEGO Horizon Adventures se dévoile et sortira cette année

C’est désormais officiel. Si plusieurs informations avaient fuité avant le Summer Game Fest, l’événement vient de dévoiler le trailer de LEGO Horizon Adventures. Né d’une collaboration entre Playstation et Lego, le jeu nous offrira une aventure plutôt amusante inspirée du monde des jeux Horizon.

Le jeu offrira ainsi un mode coop en ligne et les premières informations parlent de micro-transactions intégrés dans le jeu.

Le jeu sera multiplateformes et disponible sur Playstation 5, Steam, Epic Store et Nintendo Switch plus tard cette année.