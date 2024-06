Yakuza: Like a Dragon débarque sur Prime Video cette année

Prime Video ne proposera pas seulement les adaptations de Fallout ou Tomb Raider. En effet, un nouveau jeu va rejoindre cette liste. Il s’agit de Yakuza Like a Dragon.

La série intitulée Like a Dragon: Yakuza, sera disponible exclusivement sur Prime Video. Une série dont la sortie est prévue mondialement pour le 25 octobre. L’acteur japonais Ryoma Takeuchi incarnera le héros Kazuma Kiryu tandis que Masaharu Take en assurera la réalisation. De plus, l’intrigue se déroulera sur deux périodes à savoir 1995 et 2005. Celle-ci explorera la vie, les amis d’enfance et les choix de Kazuma Kiryu, un personnage au fort sens de la justice, du devoir et de l’humanité.

Il semblerait que la série s’inspire du premier jeu de la franchise, qui se passe en 2005 après des événements survenus dix ans plus tôt. Ryoma Takeuchi a exprimé sa grande joie de faire partie de ce projet.

« Je suis vraiment honoré d’incarner Kazuma Kiryu, un personnage tant apprécié dans la série de jeux. J’ai ressenti avec force que j’étais prêt à tout donner pour ce rôle. Le public appréciera le drame humain et les conflits présentés dans la série. »

Masayoshi Yokoyama, président du studio Ryugagotoku et producteur exécutif de la série, a reconnu les défis liés à l’adaptation d’une franchise existante, mais a également souligné que c’était une expérience qu’il tenait à offrir.

Cette série télévisée est un nouveau signe de succès pour la franchise, qui a vendu au total 21,3 millions d’exemplaires. Le dernier jeu de la série, Infinite Wealth, a vendu un million d’unités lors de sa première semaine, marquant le plus grand lancement de la franchise sur Steam à ce jour.