Quatre astuces pour des souvenirs de vacances impeccables

Voici quelques astuces pour réaliser des photos ou des vidéos comme un professionnel durant les vacances. Certains souvenirs sont impérissables… aussi bien qu’ils soient aussi présentables!

Gardez ça court

Il y a une explication simple pour laquelle les réseaux comme Tiktok et Instagram privilégient les vidéos courtes. C’est parce que les gens qui visionnent des vidéos de nos jours n’ont pas de patience. Une vidéo de plusieurs minutes durant laquelle rien ne se passe ne vous fera pas revivre vos meilleurs moments en vacances, elles endormiront tout le monde dans la pièce.

On peut dire la même chose des interminables galeries photo. C’est bien de prendre plusieurs fois le même cliché pour s’assurer d’avoir la photo parfaite. C’est aussi très bien de faire le ménage ensuite et d’éliminer les nombreuses copies ratées.

Pour Tiktok ou pour la télé?

Le téléphone, vous le tenez à la verticale ou à l’horizontale, quand vous prendez une photo ou une vidéo? Le résultat n’est pas le même et selon ce que vous prévoyez en faire, vous devriez peut-être prévoir d’avance comment vous tenez votre appareil…

Par exemple, sur Tiktok, les vidéos de format vertical sont tout à fait convenables, puisque c’est le format par défaut utilisé par le réseau social. En revanche, si vous rêvez de présenter vos souvenirs au restant de la famille sur le téléviseur du salon, ce n’est pas idéal. Pivotez votre appareil sur le côté pour produire des images horizontales qui paraîtront mieux sur grand écran.

Cachez ce menton!

On ne visite pas de nouvelles destinations en 2023 sans prendre un ou deux égoportraits. Or, que ce soit en photo ou en vidéo, il y a une façon de tenir son téléphone pour éviter d’avoir les traits déformés, ou de présenter un profil qui est moins élégant qu’on le souhaiterait.

Évidemment, il faut d’abord trouver le bon angle pour s’assurer d’avoir une source de lumière devant soi, et non pas dans son dos. Les téléphones font des miracles pour ajuster les contrastes lumineux mais ils ne peuvent pas tout faire. Aussi bien leur offrir un éclairage adéquat dès le départ.

Ensuite, levez le bras un peu et pointez votre caméra vers votre visage en légèrement en plongée. Cela améliorera les proportions de l’image afin que les gens puissent mieux voir votre visage et vos yeux, plutôt que votre menton et votre nez.

Verrouillez vos réglages!

Si vous captez une vidéo et que vous bougez un peu trop, votre téléphone va modifier les réglages de sa caméra pour s’ajuster au contexte : sujet, luminosité, etc. Ça donne des vidéos où le sujet n’est pas toujours à son meilleur.Une bonne astuce pour faire de bonnes vidéos est de verrouiller les réglages soit en désactivant certains paramètres automatisés (comme la luminosité), soit en passant carrément dans un mode manuel de capture d’images. À ce moment, il faudra évidemment vous assurer que vous avez les meilleurs réglages, mais au moins, une fois que vous les aurez trouvés, ils ne changeront plus.