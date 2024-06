80 niveaux et du contenu additionnel pour Astro Bot

Lors du dernier State of Play, Sony a dévoilé le nouvel opus du célèbre Astro Bot, développée par Team Asobi. Cette suite tant attendue, baptisée “Astro Bot”, promet une expérience complète qui fera suite au très apprécié Astro’s Playroom.

Une Aventure à Travers Six Mondes

Tout d’abord, selon les déclarations de Sony, Astro Bot proposera environ 80 niveaux répartis sur six mondes distincts dès son lancement. Toutefois, le studio ASOBI a confirmé que de nombreux autres niveaux seront ajoutés via des mises à jour futures. La bonne nouvelle est que ces contenus additionnels seront entièrement gratuits.

Plans Futurs et Support Post-Lancement

Par ailleurs, IGN a eu l’occasion de s’entretenir avec Nicolas Doucet, le chef du studio, qui a révélé que des plans sont déjà en place pour le soutien du jeu après son lancement. Prévu pour sortir sur PS5 le 6 septembre, ces ajouts se concentreront principalement sur l’introduction de nouveaux niveaux de défi, des tests plus courts mettant en avant une astuce ou un thème spécifique.

Plus de Contenus et Références PlayStation

De plus, bien que Nicolas Doucet soit resté discret sur les détails précis des contenus futurs, IGN a partagé des impressions basées sur leur test du jeu. Deux des niveaux de défi testés mettaient en scène des robots habillés en personnages emblématiques de PlayStation, ce qui laisse supposer l’arrivée de nombreuses autres références. Dès le lancement, on attend environ 150 références de personnages, et nous avons hâte de voir quels trésors oubliés de l’univers PlayStation referont surface.

Apparitions de Personnages Emblématiques

Enfin, sans vouloir dévoiler de spoilers, il semble que des stars de PlayStation comme Kratos et Atreus auront un rôle plus important que de simples apparitions. IGN pense qu’il est possible qu’un niveau soit thématisé autour de God of War, ouvrant ainsi la voie à de futures étapes basées sur d’autres personnages célèbres.

Avec toutes ces promesses et ajouts à venir, Astro Bot s’annonce comme une belle aventure pour les fans de PlayStation et les nouveaux venus.