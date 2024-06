Hellblade 2 divise visiblement les joueurs. Entre ceux qui ont adoré le jeu et ceux qui ont détesté le jeu, nous avons les deux extrêmes. Malheureusement, ce ne sont pas les données dévoilées aujourd’hui qui vont faire les affaires du jeu.

En effet, selon les données fournies par Xbox Achievement Data, près de 90% des joueurs n’ont pas terminé HellBlade 2. Quand on sait que la durée du jeu n’est que de 7 heures, difficile d’imaginer que ce soit par manque de temps. Les données montrent que 87% des joueurs Xbox n’ont pas atteint le dernier chapitre du jeu.

Sur Steam, on constate aussi que 37% ont terminé le jeu en débloquant notamment le succès End the Tyranny.



En fouillant encore plus, on remarque aussi que seulement 52% des joueurs ont battu le premier boss. Un boss que l’on rencontre 30 minutes après le début du jeu. Un combat assez simple d’ailleurs comme tout le jeu au final à base de QTE.

Alors quelles peuvent être les causes derrière ces chiffres ? Son gameplay jugé trop simpliste? Un jeu aux graphismes éblouissant mais décrit par ses détracteurs comme un film plus qu’un jeu ou encore le fait qu’il soit tout simplement gratuit pour certains joueurs? Une gratuité qui pousse le joueur à facilement abandonner un jeu avant d’y revenir peut-être plus tard?

Beaucoup de questions mais pas de réponses pour le moment mais des chiffres à l’image de l’impression laissée par le jeu auprès de plusieurs joueurs: mitigée !

Dans notre test, nous avions notamment décrit le jeu comme étant magnifique niveau graphismes mais regrettions tout de même un gameplay presque inexistant.