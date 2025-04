Xbox étend son cloud gaming aux téléviseurs LG

Microsoft poursuit sa stratégie d’élargissement de l’accès au gaming avec le lancement de son application Xbox sur les téléviseurs intelligents LG. Disponible sur les modèles équipés de webOS 24 (ou versions ultérieures), cette initiative permet aux joueurs de plus de 25 pays de profiter du Xbox Cloud Gaming (en bêta) sans console, via un abonnement Game Pass Ultimate.

Des centaines de jeux accessibles en un clic

Les possesseurs de téléviseurs LG OLED 2022, certains modèles 2023 et moniteurs compatibles peuvent désormais accéder à des titres comme Avowed, South of Midnight ou le futur Towerborne inclus dans le Game Pass Ultimate. L’application permet également de streamer 100 jeux déjà acquis, même hors catalogue Game Pass, via la fonctionnalité Diffusez en continu votre propre jeu.

Parmi les fonctionnalités clés :

Partage de sessions via des liens d’invitation.

Navigation fluide entre les jeux.

Prise en charge souris/clavier pour certains titres.

Compatibilité avec Xbox Play Anywhere, permettant de reprendre une partie sur d’autres appareils.

Une offre pensée pour les moments familiaux

À l’approche des fêtes (Mères, Pères, remises de diplômes), Xbox met en avant le gaming collaboratif comme activité familiale. L’intégration sur les téléviseurs LG, déjà plébiscités pour leur qualité d’image, vise à simplifier l’accès aux jeux pour tous, sans investissement matériel.

Vers un gaming sans frontières

Cette collaboration avec LG s’inscrit dans la vision de Microsoft de rendre le jeu vidéo aussi accessible que le streaming vidéo. Avec plus de 35 millions d’utilisateurs mensuels sur son cloud, Xbox renforce sa position face à des concurrents comme NVIDIA GeForce NOW ou PlayStation Plus Premium.

À noter : L’application nécessite un abonnement Game Pass Ultimate et une manette compatible (Xbox, PlayStation DualSense, etc.). La liste complète des jeux cloud est disponible ici.