Final Fantasy VII Remake Partie 3 : une bande-annonce en préparation ?

Alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles de la troisième partie de Final Fantasy VII Remake, un indice vient relancer les spéculations. Cody Christian, voix anglaise de Cloud Strife, a partagé sur Instagram une photo aux côtés d’un collègue, accompagnée du message : « Très heureux de retrouver mon collègue ». Un poste interprété comme un signal du début des enregistrements pour la troisième partie, potentiellement pour une bande-annonce à venir.

Un développement qui avance discrètement

Si Square Enix garde le silence sur la date de sortie et les plateformes ciblées, le studio confirme que le développement suit son cours. La partie 3, présentée comme l’épilogue de la trilogie, promet d’élargir la liberté d’exploration et d’introduire de nouvelles mécaniques de jeu. Une ambition inspirée par des titres comme The Last of Us ou The Witcher 3, selon les déclarations passées de l’équipe.

Rappelons que la bande-annonce de Rebirth (2022) incluait déjà des répliques inédites. Un scénario similaire pourrait se reproduire, d’autant que le directeur des scénarios de Square Enix a évoqué une « conclusion en apothéose » pour les personnages, nouveaux et anciens.

Une fonctionnalité secrète en préparation

Le producteur de la trilogie a par ailleurs évoqué l’ajout d’une « fonctionnalité très demandée » dans la partie 3, sans plus de détails. Les spéculations vont bon train : mode coopératif, personnages jouables supplémentaires, ou même une extension de l’univers via des quêtes inédites ?

En attendant, les fans devront se contenter de ces miettes d’informations. Mais une chose est sûre : l’équipe de Final Fantasy VII Remake compte bien clore sa réinterprétation en grande pompe. Et avec Cody Christian de retour derrière le micro, l’espoir d’une annonce imminente grandit.