Alan Wake 2 fixe sa date de sortie “physique”

C’était le sujet qui avait relancé le débat entre les joueurs à savoir choisir entre acheter un jeu physique ou numérique. Sorti uniquement en format numérique, Alan Wake 2 avait suscité la déception voire la colère de certains joueurs. Une décision que Remedy Entertainment avait justifiée par le fait de vouloir consacrer plus de temps à l’amélioration de son jeu. Pas convaincant pour certains joueurs qui ont décidé de ne pas acheter le jeu.

Le studio avait pourtant reçu une proposition de THQ Nordic afin de préparer une version physique. En vain! Cependant, la situation a changé tout récemment. Remedy Entertainment avait annoncé lors de la Summer Game Fest la sortie prochaine de l’édition physique.

Si aucune date n’avait été dévoilée lors de cette annonce, c’est désormais chose faite aujourd’hui. Le studio a indiqué aujourd’hui que l’édition physique du jeu sera disponible le 22 octobre prochain. Elle comprendra le jeu de base ainsi que des éléments de l’édition Deluxe tels que des skins de fusil, des tenues supplémentaires ou encore le talisman “Lantern Charm”.

Pour les collectionneurs, une édition physique limitée sera disponible en décembre au prix . Conçue par Limited Run, cette édition spéciale inclura tout le contenu de l’édition Deluxe mentionnée ci-dessus, le tout dans une boîte exclusive. De plus, elle comprend une réplique de la lampe torche d’Alan Wake avec un éclairage fonctionnel, un porte-clés et une clé de la chambre 665 de l’hôtel Oceanview, un artbook d’Alan Wake 2 et un ensemble de pins Coffee World.