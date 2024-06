Le monde du jeu s’étend chez Apple. Ubisoft est le dernier à s’engager avec son Assassin’s Creed Shadows qui arrivera sur Mac le jour de sa sortie.

Lors de la conférence WWDC 2024, le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a fait venir un invité tout spécial d’Ubisoft pour annoncer cet engagement : Marc-Alexis Côté, vice-président et producteur exécutif d’Assassin’s Creed, a annoncé l’arrivée le jour même d’Assassin’s Creed Shadows sur Mac.

Ce n’est cependant pas la seule bombe lâchée par l’éditeur français de jeux vidéo, car il sera également disponible sur l’iPad par la suite, pour tous les appareils équipés de puces M d’Apple Silicon. Cette nouvelle collaboration confirme la croissance du jeu sur Mac, Ubisoft s’engageant à proposer bientôt plus de titres.

Cela signifie que le 15 novembre, date de sortie mondiale d’Assassin’s Creed Shadows, les propriétaires d’un Mac pourront également acheter et installer les jeux pour en profiter sur leurs ordinateurs équipés de puces Apple.

Il s’agit du premier jeu classé AAA qui sortira sur Mac en même temps que d’autres plateformes comme Windows PC, Xbox et PlayStation.

Assassin’s Creed Shadows sur iPad

Côté a également révélé qu’une version iPad de Shadows arriverait plus tard, dans le cadre de l’annonce par Federighi du nouveau Game Porting Toolkit 2 de Mac, qui permet aux développeurs de proposer plus facilement des jeux Mac et de transformer ces titres pour un accès sur iPhone et iPad. Ubisoft a également annoncé que Prince of Persia: The Lost Crown arrivera également sur Mac à l’avenir, tandis que Federighi a confirmé que Baldur’s Gate 3, Dungeons & Dragons et Death Stranding Director’s Cut arrivent également sur Mac.

L’incursion d’Apple dans le jeu sur PC a été rendue possible avec macOS 14 Sonoma l’année dernière, introduisant la dernière expérience permettant aux ordinateurs Mac de profiter de jeux vidéo renommés directement sur la plate-forme. Cela a été rendu possible grâce à la mise à niveau d’Apple vers les puces Silicon, tous les ordinateurs équipés de la série M ayant la possibilité d’accéder aux titres promis.

Le mode Jeu est l’une des fonctionnalités les plus remarquables de Mac qui permet une expérience significative sur les ordinateurs Apple, permettant notamment la mise en cache dynamique pour le M3 qui se concentre sur la gestion de l’utilisation de la mémoire par le GPU, et plus encore.

En dehors de cela, Apple a également ajouté la prise en charge des manettes pour iPhone, iPad et Mac afin d’apporter une expérience de type console aux PC.Les jeux actuellement disponibles incluent des titres classés AAA tels que Baldur’s Gate III, Resident Evil VIII et d’autres versions remake de Resident Evil, Assassin’s Creed Mirage, et plus encore.