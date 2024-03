Arnaque sur Steam avec Helldivers 2

Helldivers 2, toujours aussi populaire sur les réseaux, est devenu la cible de deux escrocs cherchant à profiter de sa renommée pour s’enrichir rapidement. Cette nuit, ces imposteurs ont fait leur apparition sur Steam, proposant des titres et des illustrations identiques au jeu original, mais à des prix nettement inférieurs, dans le but de tromper les acheteurs.

Arrowhead Game Studios a rapidement réagi à cette usurpation d’identité sur son Discord officiel, mettant en garde sa communauté contre ces faux jeux. “C’est extrêmement triste et frustrant que des personnes se fassent passer pour nous pour essayer d’arnaquer des gens. C’est pour cela, mais aussi pour protéger vos données, que nous vous demandons de ne pas interagir avec ces produits.”

Une arnaque bien ficelée

Cette arnaque a été initialement repérée sur les réseaux sociaux, où des utilisateurs ont signalé la présence de deux copies d’Helldivers 2 à des prix attractifs. Ces tarifs alléchants ont attiré l’attention des joueurs moins vigilants, alors que le jeu original est toujours vendu à 49,99$. En réalité, les deux jeux frauduleux étaient en fait des copies maquillées d’autres jeux indépendants : Figurality, de SoleOnBoard Studio, et Do Not Smile, de Whitehole Games, tous deux sortis le 4 novembre dernier et modifiés simultanément. Cette simultanéité suggère une planification minutieuse de la part des fraudeurs pour profiter du succès potentiel d’Helldivers 2 sur la plateforme.

Les failles de sécurité de Steam

L’individu derrière cette arnaque a poussé le vice jusqu’à utiliser les noms d’Arrowhead Game Studios et de PlayStation PC LLC pour rendre la supercherie plus crédible, renvoyant même aux pages officielles via des liens cliquables. Cette escroquerie soulève des questions sur les protocoles de sécurité de Steam : comment un individu a-t-il pu répéter l’utilisation du nom d’un jeu déjà existant ailleurs ? Et surtout, comment a-t-il réussi à s’approprier l’identité de PlayStation PC ?

Les suites de l’arnaque

À l’heure actuelle, les produits frauduleux ont été retirés de la vente, mais les fiches factices sont toujours en ligne, comme celle de Do Not Smile, que l’on peut facilement retrouver via Google. Cette affaire soulève des inquiétudes quant à l’émergence de nouvelles formes d’arnaques sur Steam, mettant en lumière la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour protéger les joueurs contre de telles fraudes.