Assassin’s Creed Nexus VR arrive enfin sur Meta Quest

La version en réalité virtuelle d’Assassin’s Creed pousse plus loin l’exploration à la fois de la technologie et de l’univers du populaire jeu d’Ubisoft.

Assassin’s Creed Nexus VR débarque sur la plateforme Meta et est compatible avec les casques Quest 2, Quest 3 et Quest Pro. Son prix de détail de 40$ est typique des jeux vendus sur ces plateformes, mais Ubisoft n’a pas été chiche : si on suit uniquement le scénario central du jeu, on en a pour une bonne quinzaine d’heures.

L’action du jeu se passe dans trois environnements complètement différents : Venise durant la Renaissance, l’Amérique de la Conquête et la Grève antique. Chaque fois, on emprunte les traits d’un héros différent issu de la longue lignée des assassins qui ont figuré au fil des ans au cœur des différents jeux de console publiés par Ubisoft dans cette franchise.

Les premiers pas peuvent sembler un peu lents, mais il faut y mettre l’effort pour bien comprendre tous les gestes et toutes les actions qu’on peut effectuer dans ce jeu. Car Ubisoft est allé un peu plus loin que les gestes de base qu’on trouve dans plusieurs autres jeux du genre. On peut dégainer son épée, bander son arc, lancer des poignards et produire une lame furtive cachée dans sa manche, pour abattre ses ennemis.

AC Nexus VR est un jeu d’action mais comme le veut la tradition des assassins, il comporte sa part de ruse. Il faut savoir être subtil et discret de temps en temps.

Il est aussi recommandé d’être curieux : les mondes ouverts dans lesquels nous plonge Ubisoft dans son nouvel opus méritent d’être visités pleinement. On y trouve plusieurs petites quêtes qui n’ont pas grand-chose à voir avec le scénario central, mais qui rendent le joueur plus aguerri, ce qui permet de compléter avec plus de plaisir l’ensemble du jeu.

Assassin’s Creed Nexus VR est pour le moment exclusif à la plateforme Meta. Pas besoin d’un Quest 3 à 650$ pour jouer, heureusement, mais les images sont particulièrement belles sur l’affichage rehaussé de ce casque. Cela dit, le jeu a été conçu pour bien rouler sur le Quest 2. Et peut-être un jour sera-t-il mis en en vente sur d’autres plateformes de réalité virtuelle.Mais si vous cherchez un cadeau de Noël pour un joueur invétéré d’Assassin’s Creed, ne cherchez pas plus loin…