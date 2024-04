Assassin’s Creed Red : Une fuite révèle une première image du jeu !

Assassin’s Creed Red, l’un des jeux les plus attendus d’Ubisoft, fait à nouveau parler de lui avec une fuite inattendue. Cette fuite dévoile ce qui semble être la toute première image du jeu, accompagnée de détails croustillants. Cette fuite semble confirmer certaines rumeurs qui circulaient déjà depuis novembre 2023. Quels sont les détails révélés par cette image ?

La source de la fuite reste pour le moment inconnue. Cependant, des observateurs attentifs ont noté un détail intéressant sur l’image : un bout de badge provenant d’Ubisoft Romania est visible sur le bord droit. Bien qu’il soit toujours possible que l’image soit un montage sophistiqué, il est également possible qu’elle soit authentique. Il convient donc de prendre ces informations avec prudence.

En examinant l’image de plus près, il s’agit en fait d’un menu du jeu, offrant une sélection de personnages. Cette image semble confirmer la présence de deux protagonistes, comme le laissaient déjà entendre les rumeurs. On peut clairement voir le menu “sélectionnez un personnage”, ce qui semble confirmer cette hypothèse.

Pour la première fois dans la série, le jeu pourrait mettre en scène deux protagonistes : Naoe, une assassin qui perpétue la tradition de la confrérie dans le contexte riche du Japon, et un guerrier samouraï d’origine africaine, dont le nom n’a pas encore été révélé.

En plus de ces détails sur les personnages, l’image révèle que le jeu tournerait (pour le moment) en 30 FPS/1080p en mode qualité sur Xbox Series X. Ces informations ne font qu’accroître l’excitation des fans pour ce nouvel opus d’Assassin’s Creed.

D’autres détails ont également fuité

Outre ces détails confirmés par la fuite, de nombreuses rumeurs circulent également sur Assassin’s Creed Red. Selon certaines sources, la carte du monde d’Assassin’s Creed Red serait plus grande que celle de Valhalla, mais moins étendue que celle d’Odyssey. De plus, le jeu intégrerait de nouvelles mécaniques de gameplay, telles que l’utilisation de crochets grappins similaires à ceux de Sekiro: Shadows Die Twice et Ghost of Tsushima.

D’autres ajouts, comme la possibilité de se camoufler en se couchant dans l’herbe haute ou d’utiliser l’obscurité pour se dissimuler, enrichiraient l’aspect infiltration du jeu. Un système d’espionnage ainsi que des équipements spécifiques pour les protagonistes, tels que kunai, shuriken, bombes fumigènes et cloches, sont également mentionnés. Enfin, le jeu tirerait parti des capacités des consoles de nouvelle génération, promettant des environnements destructibles et une amélioration visuelle par rapport aux titres précédents de la saga.

Assassin’s Creed Red continue de susciter l’attente et l’excitation des joueurs du monde entier. Avec cette fuite révélant une première image du jeu et confirmant certaines rumeurs, les fans ont de quoi se réjouir. Reste maintenant à attendre les annonces officielles d’Ubisoft pour en savoir plus sur ce nouveau chapitre de la franchise Assassin’s Creed.