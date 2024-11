Assassin’s Creed Shadows entame ses changements!

Assassin’s Creed Shadows emmène les joueurs au cœur du Japon féodal. Un jeu promettant des mécaniques qui mêlent nostalgie et innovation. Initialement prévu pour le 15 novembre 2024, le jeu a été repoussé au 14 février 2025. Un report nécessaire selon Ubisoft afin de de peaufiner l’expérience mais surtout en réponse à certaines critiques et attentes des joueurs.

Ubisoft a partagé récemment des détails captivants sur les nouveautés de gameplay. L’infiltration, au cœur de l’expérience, bénéficie de deux nouvelles mécaniques. D’abord, les joueurs pourront devenir “invisibles” dans l’ombre, en cassant des sources lumineuses avec des shurikens ou en se dissimulant dans des zones sombres. Ensuite, la possibilité de se coucher au sol pour ramper ou assassiner apporte une profondeur stratégique, surtout pour Naoe, l’un des deux protagonistes.

En parallèle, des fonctionnalités iconiques font leur retour. Les fans reconnaîtront les bombes fumigènes, la vision d’aigle, et les prises furtives héritées des premiers jeux. Ces éléments enrichissent une jouabilité qui varie selon les personnages. Naoe, une shinobi agile, privilégie le silence et la discrétion. Yasuke, lui, s’impose avec une approche brutale et des combats au corps à corps.

Ce qui rend cette aventure encore plus attrayante, c’est l’arrivée du jeu sur Steam, offrant une compatibilité potentielle avec Steam Deck. De quoi réjouir une communauté de joueurs toujours plus exigeante.

Assassin’s Creed Shadows promet un mélange parfait de nostalgie et de nouveautés. Les fans n’ont plus qu’à patienter jusqu’en février pour plonger dans cette épopée immersive.