Astro Bot couronné Jeu de l’Année aux BAFTA Games Awards 2025

La cérémonie des BAFTA Games Awards 2025, organisée au Queen Elizabeth Hall de Londres, a livré son verdict pour 2024. Sans surprise, Astro Bot, la pépite de plates-formes signée Team Asobi, a raflé la mise avec cinq récompenses, dont le précieux Jeu de l’Année. Une victoire éclatante pour PlayStation, qui renforce son emprise sur le paysage gaming.

Astro Bot, le petit robot qui monte, qui monte…

Avec ses contrôles intuitifs, son univers coloré et son hommage vibrant à l’histoire de PlayStation, Astro Bot a séduit le jury en remportant :

Meilleur Jeu

Design de jeu

Meilleur jeu familial

Réalisation audio

Animation

Un carton plein qui confirme le statut de « mascotte officieuse » du PS5 pour ce petit robot, déjà adoré dans Astro’s Playroom. « C’est une récompense pour toute l’équipe, mais aussi pour les fans qui ont cru en cette aventure depuis le début », a déclaré Nicolas Doucet, directeur créatif chez Team Asobi, lors de son discours.

Still Wakes the Deep et Helldivers 2 : les autres grands gagnants

Si Astro Bot a volé la lumière, d’autres titres ont brillé. Still Wakes the Deep, le thriller horrifique de The Chinese Room, a décroché trois distinctions :

Nouvelle propriété intellectuelle

Interprétation dans un rôle principal (Alec Newman)

(Alec Newman) Interprétation dans un rôle secondaire (Karen Dunbar)

Côté multijoueur, Helldivers 2 a été récompensé pour sa musique et son gameplay coopératif, tandis que Senua’s Saga: Hellblade II a été salué pour son exploit technique, renforçant la crédibilité de Xbox Game Studios dans le domaine narratif.

Les surprises et les hommages

Parmi les lauréats inattendus, Balatro, le roguelike culte aux cartes, a été sacré Meilleur jeu de débutant. Tales of Kenzera: ZAU, mélangeant mythologie africaine et metroidvania, a remporté le prix Jeu au-delà du divertissement. Enfin, Thank Goodness You’re Here!, ovni humoristique britannique, a été élu Meilleur jeu britannique.

La soirée a également rendu hommage à Yoko Shimomura, compositrice légendaire (Kingdom Hearts, Final Fantasy XV), qui a reçu le BAFTA Fellowship pour sa contribution exceptionnelle à l’industrie. « La musique est une langue universelle. Merci de l’avoir honorée ce soir », a-t-elle déclaré, émue.

PlayStation, machine à trophées

Avec cette moisson de récompenses, PlayStation confirme son hégémonie. Après The Last of Us Part II (2020) et God of War Ragnarök (2022), Astro Bot s’inscrit dans la lignée des jeux Sony primés aux BAFTA. Une stratégie gagnante, mêlant innovation technique et accessibilité, qui pourrait inspirer Microsoft et Nintendo à l’aube d’une nouvelle génération.

Le message est clair : en 2025, le jeu vidéo reste un art où l’audace créative et l’émotion pure triomphent. Et Astro, lui, n’a pas fini de danser.