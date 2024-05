Astro Bot fait son grand retour

Le petit robot mascotte de PlayStation, Astro Bot va faire son retour sur PS5 ! Annoncé ce soir lors du State of Play du 31 mai 2024, ce nouveau jeu intitulé Astro Bot, est prévu pour le 6 septembre prochain.

Développé par la Team Asobi, ce nouvel opus semble être le plus ambitieux de la saga à ce jour. Le trailer dévoilé lors du State of Play, Astro Bot nous emmènera dans une aventure à travers de multiples univers. Des univers dont beaucoup semblent inspirés de jeux et personnages PlayStation emblématiques.

Pour rappel, la première apparition d’Astro Bot remonte à The Playroom. Une application de mini-jeux fournie avec la PS4. Celle-ci visait à démontrer les capacités de la manette DualShock 4. Le robot a ensuite eu droit à son propre jeu, Astro Bot Rescue Mission. Ce dernier mettait en avant les possibilités de la PS VR.

Enfin, Astro’s Playroom était quant à lui offert avec toutes les PS5. Celui-ci visait à présenter les fonctionnalités de la console et de la manette DualSense.

Ce nouveau jeu nous promet en tout cas une belle et longue aventure avec plusieurs niveaux à découvrir tout en revisitant certains classiques de Playstation.

Les joueurs PlayStation 5 ont donc rendez-vous avec Astro Bot le 6 septembre prochain pour une nouvelle aventure. Une aventure remplie d’humour de références à l’univers PlayStation.