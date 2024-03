Avatar Frontiers of Pandora : Deux Nouvelles mises à jour

Ubisoft a récemment déployé deux importantes mises à jour pour son jeu Avatar Frontiers of Pandora, disponibles sur consoles et PC. Ces mises à jour visent à améliorer l’expérience de jeu en apportant des changements techniques et des ajustements significatifs.

La première mise à jour, numérotée 3, apporte plus de 150 correctifs et ajustements, notamment des améliorations techniques, d’équilibrage, au niveau de l’interface utilisateur, des quêtes principales et secondaires, ainsi que des corrections de bugs. Cette mise à jour vise à résoudre les problèmes techniques rencontrés par certains joueurs, notamment les artefacts, grâce à l’implémentation du FSR 3 d’AMD, une technologie d’upscaling permettant de meilleures performances avec moins de ressources.

La deuxième mise à jour, numérotée 3.1, vient compléter la première en ajoutant de nouvelles options de motion blur, en révisant l’outil de Benchmark sur PC pour un suivi plus précis du nombre de FPS et des données CPU sous Windows 10, ainsi qu’en peaufinant le gameplay en termes de furtivité. Par exemple, le temps nécessaire à une unité ennemie pour alerter des renforts a été réduit, et il est désormais plus facile pour le joueur d’interrompre cette demande. De plus, il est plus aisé de retourner se cacher pour rattraper une infiltration ratée. D’autres améliorations ont également été apportées au niveau de l’interface utilisateur et des retours haptiques de la manette PS5 DualSense.

En ce qui concerne le poids des patchs, la mise à jour 3 pèse environ 7,1 Go sur PS5, 9,4 Go sur Xbox Series X|S et 9,6 Go sur PC. Quant à la mise à jour 3.1, elle pèse environ 1,7 Go sur PS5, 2,7 Go sur Xbox Series X|S et 2,37 Go sur PC.

Ces mises à jour devraient permettre aux joueurs d’Avatar Frontiers of Pandora de profiter d’une expérience de jeu améliorée, avec des performances techniques optimisées et un gameplay plus fluide.