Avowed dévoile ses spécifications sur PC !

Obsidian Entertainment revient avec Avowed, un RPG très attendu. Prévu pour le 18 février 2025, le jeu sortira sur Xbox Series X|S, PC, Steam et Battle-Net. Il sera également disponible dès son lancement sur Game Pass. Une excellente nouvelle donc pour les abonnés.

Le jeu plonge les joueurs dans l’univers d’Eora. Un univers déjà exploré dans Pillars of Eternity. Cette fois, l’aventure se déroulera dans les Tierras Vivientes, avec une jouabilité en vue à la première et à la troisième personne. L’approche rappelle la série The Elder Scrolls, mais avec la touche unique d’Obsidian.

Trois éditions sont proposées pour satisfaire tous les types de joueurs. L’édition standard numérique inclut uniquement le jeu pour. Les éditions premium ajoutent un accès anticipé de cinq jours, des packs d’apparences exclusifs, un artbook et une bande-son numériques. L’édition premium steelbook, disponible en physique, offre aussi une carte détaillée et une boîte métallique.

Le gameplay s’annonce accessible et immersif. Les joueurs pourront personnaliser l’affichage, ajuster les commandes et profiter de textes disponibles en 12 langues. L’option de jouer à la troisième personne apporte une flexibilité bienvenue. Les spécifications PC ont également été dévoilées et il faudra avoir un assez bon matériel à savoir, une carte graphique AMD RX 5700 ou Nvidia GTX 1070, 16 Go de RAM ainsi que 75 Go d’espace sur SSD. Rien que ça !

Les précommandes sont ouvertes. Avec des options premium offrant un accès anticipé dès le 13 février 2025, les fans peuvent déjà se préparer à explorer cet univers riche. Avowed promet une aventure captivante, renforçant la réputation d’Obsidian comme maître des RPG.