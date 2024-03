Baldur’s Gate 3 : La mise à jour 1.006.300 est arrivé

Larian Studios a mis en place une importante mise à jour pour Baldur’s Gate 3 en publiant la mise à jour 1.006.300, également appelée Hotfix 20, sur toutes les plateformes. Depuis le 29 février 2024, ce dernier patch ne se limite pas à résoudre les problèmes de gameplay, mais améliore également l’expérience utilisateur globale grâce à une série de correctifs et d’améliorations qui visent le monde complexe du jeu. Parmi les multiples améliorations, une correction significative corrige le comportement de Minthara, un personnage essentiel dont les actions dans les actes II et III étaient auparavant difficiles pour les joueurs.

Améliorations des personnages et du gameplay

Minthara, connue pour son caractère indépendant, a été un sujet de discussion au sein de la communauté de Baldur’s Gate 3. Avant la mise à jour, son comportement erratique entraînait souvent des problèmes de progression dans les actes ultérieurs du jeu. Avec Hotfix 20, l’IA de Minthara a été ajustée pour garantir que ses actions se rapprochent davantage des mouvements du groupe, tout en conservant ses traits de personnalité uniques. Cet ajustement reflète l’engagement de Larian Studios à peaufiner les mécanismes de jeu et à améliorer la dynamique des personnages.

Améliorations pour les utilisateurs Mac

En plus des ajustements de personnages, Hotfix 20 apporte également la sortie complète du Patch 6 pour les utilisateurs Mac, intégrant tous les correctifs précédents. Il s’agit d’une étape importante pour la communauté des joueurs sur Mac, qui attendait avec impatience ces mises à jour. En étendant les dernières améliorations et corrections aux utilisateurs Mac, Larian Studios garantit une expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes, créant ainsi un environnement plus inclusif pour sa base de joueurs diversifiée.

Retours de la communauté et mises à jour futures

La communauté de Baldur’s Gate 3, connue pour ses membres actifs et passionnés, a joué un rôle crucial dans le façonnement du développement du jeu. Alors que Hotfix 20 corrige les problèmes immédiats avec Minthara, les joueurs ont exprimé des préoccupations concernant d’autres aspects de son personnage, notamment des bugs de dialogue. Ces discussions sur les médias sociaux et Reddit montrent l’engagement de la communauté et leur désir de solutions complètes. Larian Studios a pris note de ces préoccupations et a déclaré que les futures mises à jour continueront à prendre en compte les retours des joueurs et à améliorer l’expérience de jeu globale.

La sortie de Hotfix 20 marque une avancée significative dans le développement continu de Baldur’s Gate 3. En résolvant les problèmes critiques, en améliorant les interactions entre les personnages et en élargissant l’accessibilité du jeu, Larian Studios s’engage à créer une expérience de RPG immersive et agréable. Alors que le jeu évolue, l’engagement du studio à écouter la communauté et à peaufiner les mécanismes de jeu promet une aventure encore plus captivante dans le monde de Baldur’s Gate.