Baldur’s Gate 3 : La sixième mise à jour arrive

Larian Studios a récemment dévoilé un aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans la prochaine mise à jour majeure de Baldur’s Gate 3. Cette mise à jour, la sixième du jeu, apportera de nombreuses nouveautés et améliorations, ainsi que plusieurs correctifs. Les développeurs ont ainsi annoncé que les romances seraient au centre de l’attention, avec des “baisers améliorés”. De plus, il sera désormais possible de renvoyer un membre du groupe sans avoir à lui parler directement.

Désormais, pour renvoyer un compagnon recruté de votre groupe, il vous suffira d’interagir avec le personnage par lequel vous souhaitez le remplacer. Cette fonctionnalité devrait faciliter la gestion de votre groupe et éviter les allers-retours fastidieux entre les membres.

La mise à jour 6 corrigera également le Coup de bouclier, qui devrait désormais fonctionner correctement. De plus, elle donnera la priorité à votre personnage en tant qu’interlocuteur principal lors des dialogues automatiques. Cela signifie que les dialogues déclenchés automatiquement essayeront désormais de mettre en avant votre avatar, afin que les membres de votre groupe ne vous volent pas la vedette.

La mise à jour 6 de Baldur’s Gate 3 sera disponible “bientôt” et pèsera 21 Go sur Xbox Series X|S et PS5. Sur PC et Steam Deck, elle nécessitera 150 Go d’espace libre. Le studio recommande alors de désinstaller complètement le jeu et d’installer sa version mise à jour.