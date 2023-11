Baldur’s Gate 3 : L’arrivée imminente d’un mode de difficulté redoutable

À en croire un récent leak apparu sur la toile, les joueurs de Baldur’s Gate 3 pourraient bientôt se préparer à relever un défi d’une ampleur inégalée. Les développeurs du jeu ont apparemment l’intention de proposer une variante du mode Honneur de Divinity: Original Sin II, un ajout qui devrait ravir les habitués de la franchise. Cette nouvelle perspective s’annonce comme un véritable test pour les joueurs les plus aguerris, prêts à affronter des défis redoutables tout au long de leur aventure.

Baptisé “Foehammer” dans la version originale de Divinity: Original Sin II, ce mode de difficulté n’est rien de moins qu’un défi hardcore qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux joueurs. Pour ceux qui cherchent à tester leurs compétences, leur créativité, et leur persévérance, le mode Foehammer s’annonce comme une expérience ultime dans le monde de Baldur’s Gate 3.

Le mode Foehammer est synonyme de défis sans précédent. Il ne suffira plus de simplement suivre l’histoire ou de combattre des ennemis ordinaires. Les joueurs devront planifier leurs actions avec minutie, exploiter chaque ressource à leur disposition, et s’attendre à des conséquences graves pour chaque décision prise. Les combats seront plus corsés que jamais, les énigmes plus retorses, et les rencontres avec les PNJ demanderont une diplomatie aiguisée pour éviter des situations désastreuses.

Ce mode de difficulté extrême promet une expérience de jeu exigeante, mais aussi incroyablement gratifiante pour ceux qui réussiront à le surmonter. Les joueurs devront faire preuve de créativité en utilisant au mieux les compétences de leur personnage, les objets magiques, et l’environnement pour réussir. Chaque victoire sera un triomphe, chaque échec une leçon apprise.