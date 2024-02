Baldur’s Gate 3 : Un sixième patch

L’année 2023 a été marquée par l’ascension fulgurante de Baldur’s Gate 3, un RPG qui a fait sensation sous la bannière de Larian Studios. Cette création avait déjà tout pour plaire aux passionnés du genre, mais son impact dépasse largement les attentes initiales. Une simple séquence, mettant en scène un ours entre autres, a suscité un enthousiasme sans précédent, propulsant le jeu vers le succès et le distinguant de titres majeurs comme Hogwarts Legacy, Starfield ou encore Alan Wake 2. Acclamé par la critique et adulé par les joueurs, Baldur’s Gate 3 a su conquérir le cœur d’un public diversifié, et l’équipe de Larian Studios n’a pas l’intention de ralentir. Après une pause bien méritée, ils s’apprêtent à déployer la sixième mise à jour majeure de ce jeu captivant.

Le Patch 6 de Baldur’s Gate 3 : Bientôt Disponible !

Sept mois après sa sortie, Baldur’s Gate 3 continue de se développer, suivant ainsi la tradition d’excellence de Larian Studios en matière de suivi de jeu. Bien qu’une édition définitive soit envisagée pour l’avenir, l’équipe s’attelle actuellement à améliorer l’expérience de jeu et à répondre aux attentes de la communauté toujours plus passionnée. Si des correctifs mineurs ont déjà été déployés pour résoudre divers problèmes techniques, c’est avec impatience que les joueurs attendent les véritables nouveautés à venir dans les mises à jour majeures. Le studio belge a confirmé sur les réseaux sociaux qu’un patch important serait disponible dès la semaine prochaine.

Les Nouveautés Attendues pour ce Patch 6

Les attentes sont élevées pour ce patch 6, avec des notes de mise à jour annoncées comme étant considérables par le studio. Outre la résolution de nombreux problèmes encore non divulgués, Larian a également promis l’introduction de nouvelles fonctionnalités et ajustements. Dans un souci de diversité, le studio a notamment amélioré les animations des embrassades et ajouté de nouvelles séquences, comme en témoigne le gif partagé avec l’annonce de Baldur’s Gate 3. Par ailleurs, les compagnons des joueurs bénéficieront également de nouvelles animations, tandis que de nouvelles actions légendaires inédites sont prévues pour le mode Honneur, promettant des défis inédits pour les joueurs les plus aguerris dès la semaine prochaine.