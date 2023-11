Baldur’s Gate III disponible gratuitement pour un essai

Depuis son lancement le 3 août 2023, Baldur’s Gate III a captivé les joueurs avec son univers riche en détails et son gameplay immersif. Alors que les détenteurs de la PS5 ont déjà eu l’occasion de plonger dans cet univers fantastique, une nouvelle opportunité s’ouvre désormais pour tous les joueurs qui n’ont pas encore découvert les mystères de Baldur’s Gate III : une expérience gratuite de deux heures.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vivre l’épopée de Baldur’s Gate III, vous pouvez maintenant essayer gratuitement les deux premières heures du jeu. Cette offre spéciale permet à ceux qui n’ont pas encore acheté le jeu de s’immerger dans cet univers captivant et de découvrir le charme unique de Baldur’s Gate III. À noter que cet essai est dédié exclusivement aux abonnés Playstation Plus Premium.

Les éloges continuent d’affluer pour Baldur’s Gate III, qui est actuellement nominé dans plusieurs catégories aux Game Awards. Avec des mentions dans des catégories prestigieuses telles que “Meilleur Jeu de Rôle”, le jeu est sur la voie du succès et pourrait bien décrocher le titre de Game of the Year, une distinction réservée aux jeux exceptionnels.

Depuis sa sortie, Baldur’s Gate III a reçu des éloges considérables en tant que l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. Son gameplay stratégique, ses choix narratifs impactants et son monde magnifiquement réalisé ont conquis les amateurs du genre. L’essai gratuit offre aux nouveaux joueurs une occasion unique de comprendre pourquoi Baldur’s Gate III est salué comme un chef-d’œuvre du RPG.

Si vous n’avez pas encore exploré les terres de Baldur’s Gate III, c’est le moment idéal pour plonger dans cette aventure épique. Profitez de l’essai gratuit de deux heures et découvrez pourquoi Baldur’s Gate III est considéré comme l’un des jeux les plus captivants de l’année. Une expérience incontournable pour les amateurs de jeux de rôle et d’histoires riches en rebondissements.