Bandai Namco annonce sa réorganisation

Bandai Namco a récemment annoncé une réorganisation interne, cherchant à relever les défis actuels en termes d’audience et de ventes. L’objectif pour l’année fiscale en cours est de vendre 27 millions de jeux, contre 34,73 millions l’année précédente, une baisse qui s’explique par plusieurs facteurs.

La hausse des coûts de développement et de marketing, combinée à une pression inflationniste sur le pouvoir d’achat des consommateurs, pousse Bandai Namco à revoir sa stratégie budgétaire. Pour l’instant, l’entreprise écarte la possibilité de licenciements mais prévoit une réorganisation budgétaire pour optimiser ses dépenses.

Bandai Namco reconnaît le problème de la qualité de ses jeux, avec un grand nombre de projets peu coûteux qui ont abouti à des performances médiocres, voire à des échecs. En conséquence, plusieurs projets ont été annulés, y compris certains axés sur le jeu en ligne. L’entreprise se concentre désormais sur le développement de cinq nouveaux titres majeurs, avec peut-être d’autres à venir. Parmi les projets en cours, on peut citer Dragon Ball : Sparking Zero et un nouveau titre de la série Tales of.

Le jeu en ligne reste important pour Bandai Namco, mais l’échec de certains titres, comme Blue Protocol et Dragon Ball : The Breakers, a conduit l’entreprise à revoir sa stratégie. Elle prévoit de réduire le nombre de jeux en ligne et de mieux étudier le marché pour proposer des titres plus adaptés et rentables.